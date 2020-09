Résultats tirage euromillions du mardi 8 septembre 2020

Tirage du jour – faute d’un vainqueur vendredi dernier, la cagnotte mise en jeu la semaine dernière a grimpé pour ce mardi soir. Alors si vous avez validé une grille euromillion ce mardi 8 septembre, sachez qu’une super cagnotte de 26 millions d’euro vous attends, à la seule condition que les numéros cochés sur votre grille soient identiques à ceux qui ont été dévoilés en direct il y’a quelques instants. Si vous n’avez pas suivi le direct comme des milliers de joueurs, nous vous proposons de revoir la combinaison gagnante de la soirée. En bonus, la FDJ a offert la somme d’un million d’euros ce soir à un joueur, et cela pourrait bien être vous.

L’attente fut longue pour certains, mais les résultats tant attendus du tirage euromillion de ce mardi 8 septembre viennent d’être mis en ligne. Il y’a quelques instants de cela, la FDJ en collaboration avec ses partenaires européens, dévoilait en direct les sept numéros gagnants du jour. La cagnotte qui était de 17 millions d’euros la semaine dernière est grimpée ce mardi soir pour atteindre la barre des 26 millions d’euros, faute de gagnant lors du précédent tirage effectué. Seules les personnes ayant validées une grille euromillion ont une faible chance de remporter le super lot ce soir. A côté de la grosse opportunité qui s’offre à vous de remporter la bagatelle de 26 millions d’euros, n’oubliez pas qu’un millionnaire est désigné avant chaque tirage de la loterie européenne par la Française des jeux, pour empocher la somme d’un million d’euros. Selon les informations fournies par la Française des jeux, l’heureux gagnant du million de la soirée a validé sa grille depuis internet. Alors si vous êtes concernés par le tirage My Million et que votre grille a été validée en ligne, vous êtes probablement l’heureux gagnant du million offert par la FDJ.

Changer de vie grâce à l’euromillion, c’est bel et bien possible, à condition d’avoir les numéros gagnants lors du tirage proposé tous les mardis et vendredis soir. Si la cagnotte minimum proposée s’élève à 17 millions d’euros, ce soir le joueur qui aura la bonne combinaison empochera ce 8 septembre la bagatelle de plus de 20 millions d’euros. Et nous ne tarderons pas à le savoir puisque les résultats de la loterie euromillion viennent d’être dévoilés il y’a de cela quelques instants. Le méga jackpot proposé par la FDJ et ses partenaires européens a même grimpé pour ce mardi. Conformément au règlement du jeu, la cagnotte augmente lorsqu’aucun gagnant n’est tiré au sort dans la loterie européenne. Pour ce mardi soir, la cagnotte mise en jeu par la Fdj et ses partenaires s’établissait à 26 millions d’euros. Si vous tenté votre chance comme des millions de joueurs alors vous êtes dans l’attente des résultats. Fin du suspense, nous vous dévoilons les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour empocher le méga jackpot du tirage euromillion. Pour repartir avec la cagnotte, il tout simplement être capable de jouer les numéros suivants sur votre grille : 2-9-31-35-41. Mais avoir les cinq numéros n’étaient pas suffisant, car il vous fallait aussi avoir les deux numéros étoiles de ce tirage du 8 septembre : 9-12. Les résultats étant connus, l’heure est maintenant venue de passer aux vérifications, histoire de savoir si vous êtes l’heureux gagnant de la somme de 26 millions d’euros proposé ce soir par la loterie européenne. Si les numéros cochés sur votre grille sont identiques à ceux que nous vous avons dévoilés, alors le super jackpot mis en jeu par la FDJ et ses partenaires européens, vous reviendra de plein droit. Mais si vous n’êtes pas le seul gagnant du jour, alors vous partagerez la cagnotte entre vainqueurs en parts égales.

Résultats My Millions

Selon les informations fournies ce soir par la Française des jeux, l’heureux millionnaire de la soirée est un joueur internet. Plus exactement, il s’agit du joueur dont la grille porte le numéro suivant : UZ647 1420.