Harcèlement sexuel : vives tensions entre Thierry Samitier et Franck Leboeuf

«Nos chers voisins» – Si la série culte n’est plus diffusée depuis plusieurs années, elle s’invite toujours à la une de l’actualité people, en raison de plusieurs accusations d’agression sexuelles qui pèsent contre l’un des acteurs phares de la série, le comédien Thierry Samitier. Au mois d’octobre, deux comédiennes de la série culte rendaient un témoignage assez glaçant sur celui qui incarnait le personnage d’Aymeric Dubernet-Carton.

Le ton monte entre Thierry Samitier et l’ancien footballeur français Franck Leboeuf. A l’origine de ces tensions, deux comédiennes de la série qui soupçonnent le comédien de harcèlement sexuel. Avant d’annoncer une plainte pour diffamation, le comédien accusé a pris la peine de démentir sur les plateaux télé les accusations formulées à son encontre par ses anciennes collaboratrices. En attendant d’en savoir davantage sur cette affaire, Franck Leboeuf qui a fait quelques apparitions dans la série culte «Nos chers voisins», n’a pas manqué de s’exprimer sur ces accusations d’agression sexuelle formulées à l’encontre de Thierry Samitier, connu dans la série culte sous le nom d’Aymeric Dubernet-Carton. Comme on pouvait s’en douter, ce scandale a fait monter d’un cran la tension entre l’ancien champion du monde de football et le comédien français. Ce dernier a d’ailleurs annoncé une plainte par la voie de son conseil pour diffamation, plainte visant ses accusatrices. Récemment traité d’Hitler par le comédien accusé de harcèlement sexuel, l’ancien footballeur français ne compte pas en rester là. Sur son compte Instagram, Franck a annoncé qu’il déposerait une plainte contre celui qui incarnait le personnage d’Aymeric Dubernet-Carton dans la série culte produite par la chaine TF1.

Accusé il y’a deux mois de harcèlement sexuel par d’anciennes collaboratrices, Thierry Samitier ne manque aucune occasion de donner sa version des faits sur cette affaire et de plaider son innocence. Une maquilleuse de la série culte a également rendu un témoignage sur les penchants sexuels que l’acteur avait en coulisses, à l’abri des caméras bien entendu : «Au début, il était rigolard et quand ses blagues étaient trop lourdes, j’esquivais. Puis, il est devenu insistant, m’attrapait les mains quand je lui mettais son nœud papillon…Il m’a plaquée sur un mur, s’est mis contre moi en me tenant les avant-bras. Il a continué à rire alors que je lui demandais de me lâcher. Je suis remontée dans la loge très en colère. J’ai hurlé que je ne voulais plus qu’il m’approche», révélait l’esthéticienne accusant Thierry Samitier de harcèlement sexuel. Cette affaire a complètement dégradé les relations entre celui qui incarne Mr Dubernet dans la série et Franck Leboeuf. Pour avoir apporté son soutien aux femmes qui accusent le comédien d’agression sexuelle, l’ancien champion du monde de football a été recadré à maintes reprises par l’acteur de la série culte. Récemment de passage sur le plateau de Cyril Hanouna, Thierry Samitier n’a pas hésité à comparer l’ancien footballeur à Hitler : «Ma compagne m’a dit : “Tu sais Thierry, finalement il y a un point commun entre Frank Leboeuf et Hitler, c’est que ce sont deux artistes ratés”…Frank Leboeuf a été un grand footballeur mais excuse-moi, sur scène il joue comme un pied. C’est normal c’est un footballeur». Ces propos ont évidemment fait réagir l’ancien défenseur de l’équipe de Franck.

Leboeuf annonce une plainte contre Samitier

«Je me suis dit qu’il est fou ! Au début, je pensais qu’il venait à la télé pour s’excuser et j’ai été très déçu de son comportement. Après je veux surtout ne pas beaucoup en dire parce qu’il va y avoir un procès qui va avoir lieu. J’espère qu’il paiera pour des mots qu’il ne devait pas dire.», rapportait l’ancien joueur lors de son passage sur le plateau de L’instant Luxe. Sur son compte Instagram, Leboeuf a confirmé qu’une plainte sera déposée contre le comédien pour ses propos : «Je tenais à tous vous remercier pour votre énorme soutien et vous dire qu’après les propos calomnieux de Thierry Samitier sur TPMP, je vais bien sûr porter plainte».