Le sosie de Johnny Hallyday répond à ses détracteurs

Jean-Baptiste Guégan – Inconnu du grand public il y’a quelques années, il bâtit depuis près de deux ans son succès en musique autour de la voix du taulier. Comme on peut déjà s’en douter, le sosie vocal de la légende du rock essuie des critiques depuis qu’il a décidé de faire carrière dans la musique, en rendant hommage à sa manière au chanteur français décédé il y’a deux ans. Des fans en passant aux proches de Johnny, les langues se délient de plus en plus pour qualifier d’usurpateur et d’opportuniste Jean-Baptiste Guégan.

Contre vents et marées, Jean-Baptiste Guégan se bat comme il peut pour honorer la mémoire de Johnny Hallyday. Actuellement en tournée en Belgique, le sosie vocal du rockeur français décédé il y’a deux ans, s’est confié dans une interview accordée à Sud Info. L’homme qui bâtit sa carrière autour de la voix du taulier est notamment revenu sur l’hommage qu’il continue de rendre en chanson à la star française, n’en déplaise aux critiques. Nombre de ses détracteurs l’ont d’ailleurs qualifié d’usurpateur, des commentaires déplaisants qui visiblement ne freinent pas Jean-Baptiste Guégan dans sa lancée. Avec un album sorti en août dernier, le sosie vocal a tenté de mettre fin au débat avec ceux qui le taxent d’opportuniste. Pour Jean-Baptiste, nul besoin de polémiquer, car la France n’a connu qu’un seul Johnny, celui décédé il y’a deux ans des suites d’une longue maladie.

Entre Jean-Baptiste Guégan et les fans de Johnny Hallyday, c’est loin d’être l’amour parfait pour l’instant. Le sosie vocal du rockeur français décédé essuie depuis des mois des critiques, pour avoir bâti son succès autour de la voix de la légende française. Inconnu du grand public il y’a quelques années, il a été pris à partie par plusieurs proches de Johnny Hallyday, en l’occurrence par Pierre Billon qui a récemment remis en cause certains propos tenus par Jean-Baptiste Guégan : «Il y a une espèce de chose qui est en train de se dire, comme quoi c’est un disque que Johnny aurait voulu faire en finale de sa carrière. C’est faux !, Qu’il dise que Johnny ait dit : “Je veux arrêter ma carrière après ce disque que je ferai à Nashville”, je pense que c’est aller trop loin… Moi, j’étais avec lui. Il était hors de question qu’il s’arrête de chanter», a rapporté le proche du rockeur. Si la comédienne Line Renaud a visiblement été éblouie par la voix du sosie vocal de la légende du rock, elle estime cependant Jean-Baptiste ne pourra jamais égaler la carrière du taulier, même s’il surfe sur une vague de succès depuis la sortie de son premier album il y’a quelques mois : «Est-ce que quelqu’un peut faire un carrière en étant un autre… Il ne sera pas un autre Johnny». A ces attaques, il faut ajouter celles des nombreux fans du rockeur français, des fans qui vont jusqu’à qualifier le sosie vocal d’usurpateur, du moins pour certains. Dans une interview accordée à Sud Info, Jean- Baptiste n’a pas manqué de répondre aux nombreux critiques de ses détracteurs.

La cinglante réponse aux fans de Johnny

«Oh ce n’est pas grave ! Les gens qui ne viennent pas me voir ça ne me dérange absolument pas. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Ce serait une forme d’égoïsme de le vouloir d’ailleurs. Je m’en fous de ne pas plaire à tout le monde, vraiment ! Vous savez, je ne suis pas du style à me prendre pour une star, d’ailleurs le mot « star » n’existe pas. Il n’y en avait qu’une en France c’était Johnny Hallyday. Je suis juste un artiste à part entière. Et je travaille d’arrache-pied pour faire mes preuves, pour juste faire le métier que j’aime. Je me fais défoncer aussi par certains, y’a pas que des gentillesses dans le métier quand même !», rapporte le sosie vocal du Taulier, qui pour info, est actuellement en tournée en Belgique pour un hommage à l’icone française décédée.