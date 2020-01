Patrick Sébastien revient sur ses soucis financiers

Eviction de France 2 – Le présentateur vedette de l’émission ‘‘Le plus grand cabaret du monde’’ a été évincé de son poste après 23 années passées au service de France 2. Pour avoir animé l’émission pendant ces deux dernières décennies, le présentateur Patrick Sébastien figurait parmi les stars de la télé les mieux rémunérées en France. Depuis son éviction du plateau télé de France 2, des indiscrétions révèlent que l’ancienne star de France 2 aurait des difficultés financières, des bruits de couloir qui l’ont tout naturellement fait réagir.

Patrick Sébastien est-il plongé dans des soucis financiers depuis son éviction des plateaux télé de France 2 ? L’ex-présentateur de l’émission ‘‘Le plus grand cabaret du monde’’ multiplie, depuis son départ, les déclarations musclées à l’endroit de la chaine de télé française, notamment sur les circonstances de son éviction de l’émission qui sera désormais assurée par une équipe composée de Sophie Davant, la présentatrice ‘‘d’Affaire conclue’’. Avec le contrat qui le liait à France 2 ces dernières années, le présentateur était l’un des mieux rémunérés du métier en France. Suite à son éviction du plus Grand Cabaret du monde, l’animateur qui a passé 23 ans de service aux commandes de la chaine française serait actuellement confronté à de nombreuses difficultés financières dans sa nouvelle vie. C’est en tout cas les indiscrétions révélées depuis quelques jours, d’autant plus le présentateur envisage d’attaquer en justice son ancien employeur pour exiger un dédommagement d’un montant de 5 millions d’euros. Patrick Sébastien est-il vraiment fauché ? Le présentateur lève le mystère sur sa situation financière dans sa nouvelle vie.

La séparation entre Patrick Sébastien, ancien présentateur du plus grand cabaret du monde, et la chaine France 2, s’est déroulée dans une ambiance moins amicale : «On m’a dit : Dehors ! On ne m’a même pas parlé. J’ai fait 23 ans et on a convoqué ma femme pour lui dire : Vous lui direz que c’est fini… Et j’ai eu ni un message, ni un mot, ni rien du tout. C’est comme ça chez ces gens-là. C’est pour ça que j’ai ce soulagement», confiait l’ancien présentateur de l’émission il y’a quelques mois. Après son éviction du plus grand cabaret du monde, plusieurs bruits de couloir annonçaient que le présentateur français était sur la paille. Mais à en croire les déclarations de Patrick Sébastien, les soucis financiers évoqués ici et là ne sont que de fausses nouvelles répandues par certains : «Je suis à l’abri, moi, puisque je vis avec rien. Pas de bateau, rien de précieux, juste une bagnole costaude mais parce que je fais 100 000 kilomètres par an. L’argent n’a jamais été un but pour moi…Je vais essayer de continuer à en gagner pour assurer le confort de mon entourage. Et j’ai beaucoup partagé. Venant d’un milieu où il n’y avait pas grand-chose, j’ai passé ma vie à aider les autres. Bref, ce qui me pousse à continuer, c’est de rester vivant», a confié l’animateur français. Patrick Sébastien entend poursuivre la chaîne France 2 pour exiger un dédommagement de cinq millions d’euros sur la dernière saison de l’émission le plus grand cabaret du monde, une émission animée désormais par Sophie Davant, l’animatrice d’Affaire Conclue.

Une vaste tournée avec TF1

Evincé d’une émission à laquelle il avait consacrait une grande partie de sa carrière de présentateur, Patric Sébastien animera une vaste tournée en collaboration avec TF1 pour des spectacles du plus grand cabaret du monde : «Son Plus Grand Cabaret du monde va revenir pour le plus grand bonheur de ses fans, mais pas à la télévision. Hier soir sur Europe 1, l’ancienne star de France 2 a annoncé le début d’une tournée des Zéniths pour le 23 novembre 2020. Un « grand barnum » qui sera composé de 30 dates partout en France.», rapporte le média people Voici. Le présentateur précise toutefois qu’il ne sera pas question de refaire à nouveau l’émission sur la chaine TF1. Seule certitude, cette tournée devrait permettre à Patrick Sébastien de mieux se mettre à l’abri financièrement.