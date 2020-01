Johnny Hallyday : les femmes et épouses de sa vie

Vie de Johnny Hallyday – Autant l’artiste français aura enchainé les succès au cours de sa carrière musicale, autant il aura cumulé les conquêtes, diront certains. Le chanteur français a connu plusieurs épouses au cours de sa vie, même si Laeticia Boudou reste celle avec qui il partagera sa vie, jusquà ce que la mort vienne mettre un terme à leur union en décembre 2017. Rappelons que cette dernière est engagée, depuis la disparition du rockeur français, dans une bataille juridique sans précédent avec les deux aînés du Taulier, sur la question du partage de l’héritage du chanteur décédé.

Johnny Hallyday a connu plusieurs femmes au cours de sa vie, bien avant qu’il ne décide d’entamer un nième périple amoureux avec Laeticia Boudou, la jeune mannequin française. La vie amoureuse du taulier n’a visiblement pas été couronnée de grand succès à l’instar de sa carrière musicale. Le chanteur français s’est uni avec quatre femmes au cours de sa vie, la dernière étant Laeticia Boudou, la mère adoptive de Jade et Joy. C’est avec le jeune mannequin français que le chanteur français passera les dernières heures de sa vie avant d’être emporté par un cancer qui l’avait fragilisé au fil des dernières années. Durant ses nombreuses relations, le chanteur aura deux enfants biologiques, David Hallyday et Laura Smet. Les deux enfants biologiques du rockeur seront forcés de s’engager dans un bras de fer avec leur belle-mère, lorsqu’ils apprendront à la grande stupéfaction de tous, qu’ils avaient été déshérités par leur père, alors que la loi française interdit clairement cela.

Johnny Hallyday a multiplié les conquêtes et épouses au cours de vie. Décédé le 5 décembre 2017 des suites d’un cancer, à son domicile de Marnes-la-Coquette, le taulier laisse derrière lui une famille dont les liens de fraternité se déciment autour de la question de son héritage. De ses précédentes unions, le chanteur français décédé a été père à deux reprises. La première femme qui partagera la vie du rockeur français n’était pas une inconnue du grand public. La chanteuse française Silvie Vartan sera la première femme à s’unir officiellement à Johnny Hallyday au cours de sa vie. De cette union entre le couple musical, naitra le premier enfant du chanteur, David Smet. Malgré de nombreuses collaborations musicales, le couple qui avait connu plusieurs moments difficiles, finit par se séparer officiellement en 1980, après 15 années de vie commune. Il ne faudra pas longtemps à Johnny Hallyday pour s’unir à nouveau à travers les liens sacrés du mariage. Quelques mois seulement après son divorce avec la mère de David Hallyday, le taulier épouse Élisabeth Étienne, une actrice française née en 1957 aux Etats-Unis. Mais ce nouveau mariage du taulier ne durera que le temps du coup de foudre comme le diraient certains. Après un an de vie commune, les deux personnalités françaises annoncent leur divorce. Johnny et Babeth se séparent officiellement le 3 février 1982, soit environ un an après leur mariage. Après ce second revers amoureux, le rockeur français se met en couple avec l’actrice comédienne Nathalie Baye, la même année de son divorce avec Babeth. Après quatre ans de vie commune, les deux tourtereaux se séparent en 1986 officiellement. De cette relation naitra le second enfant biologique du taulier, Laura Smet. Avec Adeline Blondieau, le chanteur français fera deux mariages. Elle est d’ailleurs la seule femme parmi ses nombreuses conquêtes à s’unir à deux reprises avec lui. C’est lassé par ses nombreuses années d’échec sur le plan amoureux que le chanteur fait la rencontre de Laeticia Boudou.

Le coup de foudre à Miami

En mars 1995, Johnny Hallyday fait la rencontre de Laeticia Boudou à Miami, dans une discothèque appartenant au père de cette dernière. Il ne faudra qu’une seule année au taulier pour se convaincre de s’engager dans un nouveau mariage avec le jeune mannequin français. En raison des problèmes de fécondité de Laeticia, le couple décide d’avoir des enfants par la voie de l’adoption. Le mariage de Johnny Hallyday et Laeticia durera 21 ans.