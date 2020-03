Coronavirus : Michel Drucker quitte Paris pour Eygalières

Coronavirus en France – Le pays enregistre à ce jour près de 150 décès liés à la pandémie Covid-19. Face à la gravité de la crise sanitaire, le pays est officiellement entré en confinement depuis le mardi 17 mars. Les déplacements inutiles sont proscrits, les habitants ne doivent sortir qu’en produisant une autorisation en ligne justifiant leur sortie. Face à ces mesures de confinement, certaines célébrités de la télé française ont décidé de quitter la région parisienne particulièrement touchée par l’épidémie.

Après les mesures de confinement annoncées par Emmanuel Macron dans la lutte contre le Coronavirus en France, les rues de Paris sont restées désertes le mardi et mercredi, signe que les français ont décidé de suivre les mesures de confinement annoncées par le président. Mais Paris s’est aussi vidé de ses habitants pour d’autres raisons. Face au confinement, certains habitants de la capitale ont décidé de quitter la Ville Lumière pour vivre le confinement ailleurs. Parmi les départs qui ne passent pas inaperçus, ceux de certaines célébrités de la télé, notamment l’animateur Michel Drucker. Le présentateur de Vivement Dimanche a annoncé avoir quitté la capitale française pour Eygalières, tard dans la nuit du lundi, soit quelques heures après le discours d’Emmanuel Macron qui a imposé de nouvelles restrictions aux français face à cette crise sanitaire : «J’ai eu le temps de quitter Paris lundi soir très tard, après avoir enregistré de justesse mes émissions… Je me mets en stand-by et je fais très attention, j’ai des gants, j’ai du gel, je prends ma température comme tout le monde et, en plus, je suis hypocondriaque. Je vais faire un peu d’exercice, seul évidemment.», rapporte Michel Drucker. Le présentateur de Vivement Dimanche évoque deux raisons pour justifier son départ de la capitale française pendant la crise du Coronavirus : «Mon frère est épidémiologiste, j’ai su très très tôt qu’il ne fallait pas plaisanter avec ça. Mais on n’a pas mesuré la vitesse de la propagation, c’est une vraie interrogation. Et il y a une deuxième inquiétude : quand, sur le plan médical et sanitaire, nous serons parvenus à diminuer cette épidémie et éventuellement l’annuler complètement, un choc économique va suivre. Cet été va être compliqué», rapporte le présentateur français. Michel Drucker n’est pas la seule star de la télé française à fuir le confinement. Cristina Cordula a elle-aussi opté pour la même décision, sauf que l’animatrice a décidé de se rendre au Brésil auprès de sa famille.

Confinés hors de France

«Moi, j’ai décidé de venir à Rio, de passer ces moments de confinement auprès de ma famille, de mon mari, de mon fils qui est là. On va rester ensemble. On ne sort pas de la maison. On reste tranquilles ici. Le virus est aussi arrivé à Rio alors on va essayer de rester ensemble. Je vous aime», annonce l’animatrice sur son compte Instagram. Neymar et Thiago Silva ont aussi quitté la France.