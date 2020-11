Rentrée scolaire en France : Macron rassure les parents d’élèves

Reprise des cours- La réouverture des classes en France intervient dans un contexte social marqué par plusieurs craintes, notamment en raison de la crise sanitaire à laquelle le pays fait face depuis plusieurs mois. La seconde vague de Covid-19 annoncée par les experts en santé est devenue une réalité en France. Le pays s’est reconfiné face à la recrudescence des cas de la Covid-19 dans plusieurs départements. Un couvre-feu a même été instauré, même si pour l’heure, l’on assiste à un confinement beaucoup plus souple que celui de mars.

La rentrée scolaire en France est officiellement pour ce lundi 2 novembre 2020. La reprise des cours intervient dans un contexte de vive inquiétude chez les parents d’élèves. Alors que le pays tournait dos à la Covid-19, la France s’est de nouveau reconfinée face à une nouvelle explosion du nombre de cas dans plusieurs départements. Les sentiments sont mitigées chez les parents d’élèves qui ont été interrogés par des médias français à l’occasion de la reprise des cours. En dépit du retour au confinement, les écoles restent ouvertes, dans un contexte de tension sociale. La disparition brutale de Samuel Paty, enseignant d’histoire géographie assassiné lachement il y’a quelques semaines, reste encore dans les mémoires des uns et des autres. La récente attaque à Nice qui a fait trois victimes rajoute à l’angoisse des parents d’élèves en cette reprise des cours sur l’étendue du territoire français. Emmanuel Macron, à la veille de la rentrée scolaire, s’est adressé aux parents et aux élèves en particulier, un message dont l’objectif était visiblement de rassurer les uns et les autres.

«C’est la rentrée scolaire. À vous tous qui reprenez le chemin de l’école, je pense à vous. Ces quinze derniers jours ont été un coup dur pour nous tous. Je sais votre émotion après les attaques terroristes, dont une devant une école contre un enseignant. Je sais aussi vos inquiétudes sur l’avenir alors que le pays fait face à un virus destructeur. C’est pourquoi je souhaite vous adresser ces quelques mots. Aujourd’hui, en classe, vous allez rendre hommage à Samuel Paty. Nous penserons tous à lui, à vous et à vos enseignants. Nous sommes tous choqués par ce qu’il s’est passé. Parlez-en entre vous. Parlez-en avec vos enseignants. Parlez aussi de ce qui nous rassemble. Car être « Français », ce n’est pas seulement vivre en France. Ce sont aussi des droits et des devoirs. C’est vivre pleinement notre devise : liberté, égalité, fraternité ! Le projet du terrorisme est de fabriquer la haine, de nous monter les uns contre les autres, de créer la peur. Nous lui opposons l’amour, le respect et la liberté.», a déclaré le président français Emmanuel Macron. Outre la situation sécuritaire assez délicate ces dernières semaines en France, le président français n’a pas manqué de souligner la recrudescence de la maladie à coronavirus, une seconde vague contre laquelle plusieurs experts avaient déjà mis en garde il y’a de cela des mois : «Et puis il y a le virus. Il progresse dans tous les pays et ne nous épargne pas. J’ai besoin de vous pour faire face. Il faudra du temps, mais nous le surmonterons tous ensemble. Je sais que vous êtes conscients des enjeux et que le port du masque toute la journée est difficile. Mais plus nous ferons d’efforts et plus vite nous retrouverons une vie normale.», a poursuivi le président français.

Le port de masque obligatoire pour la rentrée

«Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la reprise se fait dans le respect des règles sanitaires. Un protocole sanitaire renforcé permet d’accueillir tous les élèves dans l’ensemble des écoles, collèges et lycées, dans des conditions de sécurité strictes et adaptées au contexte. Les grands principes Respect des gestes barrière Port du masque pour les adultes et les élèves dès le CP Hygiène des mains Nettoyage et aération des locaux Limitation du brassage Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel.», rapporte le ministère de l’éducation nationale.