Patrick Sébastien : égalité entre Benjamin Boutot et ses frères pour l’héritage

Héritage de Patrick Sébastien – Viré de France 2 il y’a plusieurs mois, l’ancien présentateur du plus Grand Cabaret du monde semble visiblement avoir tiré les conséquences de la guerre d’héritage qui oppose le clan Hallyday. Pour l’animateur français, pas question que ses enfants se livrent une guerre sans merci pour avoir droit à des parts plus importantes.

Patrick Sébastien a décidé d’épargner à ses enfants une interminable guerre d’héritage à ses enfants si la mort venait à l’arracher à l’affection de sa famille et ses proches. L’ancien présentateur de l’émission ‘‘Le Plus Grand Cabaret du Monde’’ a récemment indiqué que ses enfants auront tous droit à des parts égales dans son testament. A ce jour, l’ancien animateur français a eu quatre enfants, dont un décédé il y’a de cela quelques années. A l’instar de Benjamin Boutot qui s’est récemment marié, sa fille adoptive Lily aura également droit à une part d’héritage similaire à celle de ses frères. Dans l’éventualité où il mourrait avant son épousé Nathalie Boutot, l’ancien présentateur du plus grand cabaret du monde compte également inclure cette dernière dans son testament. Elle devrait notamment hériter avec sa fille adoptive Lily, de la maison du présentateur qui se trouve à Martel.

Ce n’est plus un secret de polichinelle, Nathalie Boutot l’épouse de Patrick Sébastien, touchera une part de l’héritage du présentateur. Pour l’heure, difficile de chiffrer la valeur des biens que laissera l’ancien présentateur du Plus grand cabaret du monde à ses enfants et son épouse. Seule certitude, Benjamin Boutot, fils de l’animateur français qui s’est récemment marié, n’aura pas droit à une part plus conséquente que ses frères et sœur. Après avoir déploré la guerre d’héritage dans laquelle Johnny Hallyday a plongé sa famille, Patrick Sébastien a indiqué que son testament mettra ses héritiers à l’abri d’une interminable guerre pour le contrôle des biens qu’il aura laissés après sa mort : «Mes quatre enfants hériteront à parts égales. Dans mon testament, j’ai même prévu que cette maison à Martel, ce havre de paix, reviendra à Nana, mon épouse et Lily…Ils auront des biens, mais elle sera la dernière à avoir cette maison que j’ai achetée il y a quarante ans. Parce qu’elle a grandi là, parce qu’elle s’est construite à Martel, elle aime encore plus cet endroit que tout…Ce qui lie une famille, c’est l’amour. Pas le sang qu’on a en commun. Je sais de quoi je parle. Lily et moi, on a un point commun, on ne connaît pas notre père. Mais je ne veux plus en parler», rapporte le présentateur français viré du Plus Grand Cabaret du monde sur fonds de tension avec la direction de France 2, une chaine qu’il a servie pendant plus de deux décennies.

Nathalie Boutot, plus qu’une épouse

Nathalie Boutot touchera une part de l’héritage du présentateur français en tant que son épouse. Mais dans la vie active, elle n’est pas que l’épouse de l’un des animateurs français les plus célèbres. Nana comme il se plait à l’appeler, occupe une place importante dans la gestion des affaires du présentateur français : «Je gère son image, ses contrats pour ses disques, ses livres, l’organisation de ses tournées. (…) Le plus dur, c’est les autres qui se demandent si vous êtes là parce que vous êtes ‘la femme de’ ou parce que vous êtes légitime. J’ai démarré en apportant les cafés et il m’a fallu faire deux fois plus mes preuves», confiait-elle dans un entretien accordé au parisien il y’a quelques années. L’animateur a rappelons-le, perdu l’un de ses fils dans un tragique accident de moto dans les années 90 : «Quand j’ai appris la nouvelle, comme tout le monde si ça vous arrive, c’est terrible, j’avais un spectacle le soir en face de la route où il s’était tué. Alors j’ai appelé mon pote Carlos et je lui ai dit : « Est-ce que tu peux venir me remplacer, j’aurais pas la force», a-t-il confié dans un entretien à Paris Match.