Qui est  Benjamin Boutot  par rapport à Patrick Sébastien ?

Famille Patrick Sébastien – marié à quatre reprises au cours de sa vie, l’animateur français est aujourd’hui le père de quatre enfants. Malheureusement, son premier né est décédé dans un tragique accident de moto en 1990, une douleur que le présentateur français partage encore par moment sur les antennes télé. Bien avant l’adoption de sa fille Lily, Patrick Sébastien a eu un fils du nom de Benjamin Boutot. Ce dernier s’est passé la bague au doigt l’année dernière, bien avant qu’une grosse tempête s’abatte sur son père.

Benjamin Boutot est à ce jour le dernier né de l’animateur français Patrick Sébastien qui n’est plus à présenter, du moins pour les adeptes des émissions de télé culte françaises. Mais chronologiquement, il n’est que le troisième enfant de l’ancien présentateur du plus grand cabaret au monde. En 2007, après son quatrième mariage avec Nathalie, le présentateur français décide d’adopter une fille originaire de Tahiti, répondant au nom de Lilly. Contrairement à son ainé Olivier Villa qui a décidé d’embrasser une carrière similaire à celle de son père, Benjamin a lui décidé de suivre une toute autre voie, un choix que son père a visiblement approuvé, eu égard des critiques souvent péjoratives dont il fait l’objet lors de son passage à la télé. Benjamin Boutot s’est récemment uni en mariage avec Constante sa compagne. Après avoir fait des études en polytechnique, le troisième fils de Patrick Sébastien exerce aujourd’hui dans la biomécanique, tout le contraire de son frère ainé Olivier Villa qui a décidé d’être parolier et chanteur, un peu dans le même registre que son père.

Benjamin Boutot est le troisième enfant de Patrick Sébastien, un enfant né du troisième mariage de l’animateur. En 1987, l’ancien présentateur du plus grand cabaret au monde décide de s’unir avec Fanfan, une ancienne coco-girl connue à l’état civil sous le nom de Françoise Nicod. En 1991, alors qu’il tente de se remettre de la tragique mort de son premier fils Sébastien Boutot, l’animateur aujourd’hui âgé de 65 ans redécouvre la joie d’être père avec la naissance de Benjamin, issue de son troisième mariage : «Né le 19 juin 1991, « jour de la mort de Coluche, cinq ans après », se souvient Patrick Sébastien, Benjamin aurait pu attraper le virus comique. Ce beau bébé de 4 kg, pour 55 cm, avait aussi le potentiel « d’un futur rugbyman ! », qui aurait fait la fierté de son père, passionné de ce sport. Le troisième fils de l’humoriste aurait aussi pu, comme son aîné, Olivier Villa, 30 ans, suivre les traces de son animateur et chanteur de papa. Mais il a choisi une autre voie, celle des grandes écoles, de l’élite ! En prépa scientifique, le jeune homme peut se vanter d’être la grosse tête de la famille. Et il ne manque pas d’ambition : il vise Polytechnique.», rapporte France Dimanche entre ses colonnes. Le grand frère de Lilly Boutot s’est marié l’année dernière à la grande satisfaction de son père. Tirant les leçons de la bataille judiciaire qui décime le clan Hallyday, Patrick Sébastien a décidé de partager ses biens en parts égales entre ses enfants, Benjamin, Lilly, Sébastien et Olivier : «Mes quatre enfants hériteront à parts égales. Dans mon testament, j’ai même prévu que cette maison à Martel, ce havre de paix, reviendra à Nana, mon épouse et Lily…Ils auront des biens, mais elle sera la dernière à avoir cette maison que j’ai achetée il y a quarante ans. Parce qu’elle a grandi là, parce qu’elle s’est construite à Martel, elle aime encore plus cet endroit que tout».

Dévasté par la mort de son premier fils

«Il n’y a pas de blessure qui pourrait être plus grande. C’est ma première mort, moi je survis depuis. Tous les gens à qui ç’est arrivé savent. Il n’y a que les gens à qui ce n’est pas arrivé qui ne peuvent pas comprendre.», lançait l’animateur français de 65 ans, qui rappelons-le, a été viré de France 2 l’année dernière.