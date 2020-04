Françoise Nicod – Mère de Benjamin Boutot, Fanfan est un ancien mannequin qui a partagé la vie de l’animateur Patrick Sebastien pendant quelques années. Mais les deux amoureux finiront par se séparer après quelques années de vie commune scellée par un mariage. A ce jour, Patrick Sebastien totalise quatre unions au cours de sa vie. Bien avant de filer le parfait amour avec Nana, le présentateur français connu pour avoir animé pendant des années le plus Grand Cabaret du monde a été marié pendant deux années cocogirl Fanfan.

On sait très peu de chose sur la vie de Patrick Sebastien et Fanfan, l’ancien mannequin aujourd’hui reconvertie dans les médias. La raison est sans doute lié à la courte durée de leur union officialisée par un mariage en 1989. Alors que le présentateur était au sommet de sa gloire, il décidé de se marier avec Françoise Nicod, après deux relations vouées à l’échec. L’union entre Fanfan et le présentateur français devant le maire ne durera que deux belles années. Après avoir dit oui devant le maire en 1989, le couple officialise son divorce deux ans plus tard, à savoir en 1991. De cette union de deux ans, naitra un fils, Benjamin, le troisième enfant du présentateur français. Mais contrairement à ses deux parents, Benjamin Boutot suivra un autre chemin dans la vie. Si l’ancienne cocogirl et l’animateur ne sont plus ensemble, leur fils Benjamin ferait d’eux d’ici quelques temps des grands parents très heureux. Si le présentateur évoque très peu cette page de sa vie, il s’est livré à Téléstar sur son mariage avec Fanfan, la mère de Benjamin Boutot. Le média a aussi recueilli les confidences de l’ancienne épouse du présentateur français lors de cette journée mémorable au cours de laquelle ils avaient tous les deux décidé de dire oui devant le maire.

Fanfan fait partie des femmes que Patrick Sebastien a connues au cours de sa vie. Limogé de France 2 l’année dernière, sans motif valable selon lui, l’ex-animateur du plus grand cabaret du monde, a eu un fils avec Françoise Nicod, ancienne cocogirl qui s’est aussi forgé une réputation dans l’univers du mannequinat. Benjamin Boutot, aujourd’hui âgé de 30 ans, est le fruit de la relation qui a lié pendant quelques années Patrick Sébastien et l’ancienne cocogirl Fanfan. Téléstar est revenu cette année sur cette relation amoureuse que le présentateur évite très souvent d’aborder : «Avant de rencontrer celle qui partage sa vie aujourd’hui, l’ancien animateur de France 2 s’était épris d’une certaine Françoise Nicod, qu’il surnommait Fanfan. C’est en 1987 qu’il rencontre cette ancienne coco-girl, qui participait à l’époque à l’émission de Stéphane Collaro sur TF1, Cocoricocoboy. La jeune femme suivra Patrick Sébastien lors de son départ de la première chaîne pour La Cinq cette même année et apparaîtra par la suite dans l’émission Farandole. Ce n’est que 2 ans plus tard que le couple décidera de se passer la bague au doigt lors d’une cérémonie qui s’est déroulée chez Patrick Sébastien à Brive-la-Gaillarde. Si l’animateur et sa compagne de l’époque rêvait d’un mariage simple loin de Paris et du monde du show-business, ce ne fut pas tout à fait le cas puisque la ville était noire de monde le 7 janvier 1989 à l’occasion de cette union. Mais cette surprise était loin de contrarier Patrick Sébastien qui semblait plutôt ravi. « Je n’aurais jamais cru cela » répétait-il ce jour-là tandis que Télé Star avait pu assister à la cérémonie. « Vous avez sans doute rassemblé plus de monde que bien des chefs d’Etat » lui avait alors lancé le maire de Brive-la-Gaillarde, Jean Charbonnel.», rapporte Télé star entre ses colonnes.

Une journée de stress pour Fanfan

«C’est la première fois que j’ai le tract. Et, en plus de l’émotion, j’ai dû vaincre ma peur de la foule. Je suis sortie de la mairie, accrochée au bras de Patrick. Comme une bouée», rapportait Fanfan il y’a de cela deux décennies. Outre son métier de mannequin, Françoise Nicod est aussi présentatrice comme son ex-epoux.