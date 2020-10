Nathalie Boutot : son âge, sa vie, son mariage

Nathalie Boutot est la femme de Patrick Boutot, connu sous le nom de Patrick Sébastien. Agée de 55 ans, elle partage la vie du célèbre animateur depuis l’âge de 28 ans . L’on sait très peu de chose sur sa vie avant la star vedette de France 2.

Contrairement à son mari, Nathalie ou encore « nana » comme la surnomme affectueusement son époux est très effacée sur la place publique. Sa vie est foncièrement liée à celle de son mari. Tellement ses apparitions personnelles sont presqu’inexistants. Elle commence à être dans le radar des médias lorsque Patrick et elle se voit pour la première fois en 1992 à l’occasion d’un mariage. Une fois ensemble, le couple connait des temps de ruptures puis décide d’officialiser leur union en 1998 au stade de rugby de Brive-la-Gaillarde. Nathalie décide de tout quitter pour son prince charmant. Elle quitte sa fonction de restauratrice dans le sud-ouest pour une nouvelle aventure auprès de son mari à magic tv, une entreprise de production à Paris.

En 2000, elle joue dans T’aime, un film écrit et réalisé par son époux qui en était lui-même l’acteur principale. Malgré son statut de ‘‘première dame’’ nana commence au bat de l’échelle et finit par se faire une place dans le monde des projecteurs. Elle a débuté en tant qu’assistante jusqu’à occuper la place de collaboratrice. Les deux amoureux, continuent leur chemin ensemble. En 2007, Lilly, une petite fille qu’ils conçoivent ensemble d’adopter à Tahiti vient apporter un soleil nouveau au couple Boulot, surtout à Nathalie qui avait été diagnostiqué stérile des années plus tôt. Coïncidence ou pas, à cette période de dure épreuve pour elle, Patrick aussi traverse des moments difficiles. Alors qu’Il prend du bon temps à faire l’un des métiers qui le passionne tant, la scène, le duc du grand cabaret est frappé par un malheur. En plein spectacle, il venait d’apprendre la mort de Sébastien, son fils de 19 ans dû à un accident de moto tout juste devant son lieu de spectacle. C’était en 1990. Des situations assez dramatiques qui ont valu le rapprochement des deux tourtereaux. L’un voyait en l’autre un soutien inestimable.

Des années après, le couple fait face une autre difficulté. Le contrat de Patrick en tant qu’animateur à France 2 n’est pas reconduit. Une nouvelle triste pour lui qui avait dévoué 22 ans de sa vie à ce métier et à la chaine de télévision. C’est Nathalie qui encaisse en premier la décision de Delphine Ernotte de mettre fin au contrat entre France 2 et magic tv. Patrick digère difficilement cette décision de la direction de France2. « Patrick a été jeté comme une vieille chaussette, alors que la télé lui doit beaucoup » c’est ainsi qu’il qualifie son arrêt de travail à France 2 au micro de michael zoltobroda dans un article publié dans le parisien le 23 juillet 2019. Mais rien à faire, la décision de France 2 est irrévocable. Nathalie sort toute froide de sa rencontre avec la représentante de la chaine ce jour-là.

Au soir de son dernier chaud, Nana, comme toute bonne épouse était là pour le soutenir. En plus de son fan numéro 1 qui est son épouse, trois millions de téléspectateur étaient présents ce jour pour dire aurevoir à Patrick, l’icône des grands rassemblements télévisés français lors de son dernier rdv dans Les années bonheur. Après son émouvante prestation le 11 mai 2019 qui marquait la fin de sa carrière dans la boite, Patrick fait monter Lilly sa fille qu’il avait adopté sur la scène. Un acte qui montre sa fierté et son attachement vis-à-vis d’elle. Elle était âgée de 11 ans, en ce temps-là. Malgré les difficultés qu’ils ont connues, le couple reste fort, soudé et s’aime plus que jamais.

Patrick avait dit dans l’une de ses interviews que la télévision et lui c’est de l’histoire ancienne après l’expérience de France 2. Il a cependant été reçu comme invité dans certaines émissions notamment, le grand bêtisier, présenté par Karine ferry sur TFI. Le directeur de camping serait en train de négocier un contrat avec l’homme. S’il est validé, l’époux de Nathalie Boutot sera bientôt de retour sur les chaines de télévisions françaises. Aujourd’hui, Patrick Sébastien et son épouse vivent leur nouvelle vie paisiblement avec leur enfant : son premier fils, Olivier Villa, Benjamin issus de son troisième mariage et Lilly, l’adoptée, loin de la presse.