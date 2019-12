Grève RATP : voir le calendrier des dates posées par les grévistes

Prochain jours de grève RATP : La mobilisation ne faiblit toujours pas en France contre la réforme des retraites annoncée par Emmanuel Macron. Le jeudi 12 décembre correspondra au huitième jour de grève contre le projet du gouvernement. Si des mesures compensatoires ont été prises pour faciliter la circulation, le trafic reste fortement perturbé sur les principales lignes de la RAPT.

En France, la majorité des syndicats ont voté pour une reconduction du mouvement de grève interprofessionnel décrété il y’a une semaine. A la Rapt, les prévisions de trafic n’augurent pas des lendemains meilleurs pour les usagers des trains. Très peu de trains seront mis en circulation pour la journée du jeudi 12 décembre. Si votre train ne sera pas en circulation, l’idéal serait d’opter pour l’une des nombreuses alternatives de déplacements qui se présentent à vous en ces périodes de contestation en France. Pour la huitième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, certaines lignes connaitront moins de perturbations que d’habitude, par exemple les lignes de métro 1 et 14. En dépit de la circulation normale annoncée sur ces deux lignes, nous rappelons que des saturations sont à craindre aux heures de pointe notamment.

«La synthèse des concertations rendue publique lundi n’a pas apporté d’éléments nouveaux depuis le mois de juillet…Les organisations CGT, FO, FSU, Solidaires, MNL, UNEF et UNL appellent l’ensemble du monde du travail et la jeunesse à poursuivre et renforcer la grève y compris reconductible là où les salarié-es le décident. Elles appellent à organiser des actions de grève et de manifestations localement le 12 décembre, puis le week-end, et de faire du 17 décembre une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle massive de grèves et de manifestations», ont déclaré dans un communiqué conjoint les principaux syndicats de travailleurs en France. Si l’on se fie calendrier de la grève à la RAPT, l’on peut clairement constater que certaines lignes de métro connaîtront moins de perturbations pour la journée du 12 décembre. Par exemple, la circulation sera normale sur les lignes de métro 1 et 14 pendant la journée de demain. Mais la Rapt annonce aussi une saturation sur le réseau pendant les heures de pointe. Concernant les lignes de métro, les prévisions de trafic se présentent comme suit à la Rapt :

«Lignes 1 et 14 : circulation normale avec risque de saturation aux heures de pointe.

Lignes 4 et 7 : 1 métro sur 3, uniquement aux heures de pointe.

Ligne 8 : 1 métro sur 3 le matin et 1 métro sur 4 l’après-midi entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot, uniquement aux heures de pointe.

Ligne 9 : 1 métro sur 2 le matin et 1 métro sur 3 entre Nation et Mairie de Montreuil, 1 métro sur 3 le matin et 1 métro sur 4 l’après-midi entre Pont de Sèvres et Franklin Roosevel, uniquement aux heures de pointe.», rapporte le portail cestlagreve. Sur le Rer le trafic sera extrêmement perturbé durant la journée de jeudi, selon les prévisions de la Rapt. Pas changement majeurs pour le réséau RER, puisque le calendrier des grèves et prévisions de trafic annonce en moyenne la mise en circulation d’un train sur trois, uniquement aux heures de pointes.

Fortes perturbations attendues sur le RER