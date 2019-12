Grève RATP : l’info trafic de ce vendredi, des perturbations jusqu’à lundi 16 décembre

Prévisions de trafic – l’annonce du premier ministre n’aura pas été rassurante, puisque les principaux syndicats ont voté pour une reconduction du mouvement de grève encore pour plusieurs jours. La journée du vendredi 13 décembre sera donc marquée par de nouvelles mobilisations en France contre la réforme des retraites, des mobilisations qui comme on peut déjà s’en douter, occasionneront à nouveau de fortes perturbations au niveau de la circulation.

La grève à la RATP se poursuit encore pour la journée du vendredi, tout comme le calvaire des usagers des trains et métros. Pour la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats ont décidé de durcir le ton dans le domaine du transport. Conséquence, il y’aura moins de trains, de trams et de métros en circulation pour la journée du 13 décembre. Les prévisions de trafic ont été mises à jour par la société de transport pour informer les usagers sur les trains qui seront en circulation pour le vendredi. Les rares trains qui seront en circulation le seront pour la plupart aux heures de pointes. A défaut de votre moyen de transport conventionnel, n’oubliez pas que de nombreuses alternatives de déplacement ont été mise à votre disposition, des mesures compensatoires qui ont également de nombreux inconvénients. Pour un voyage qui vous prenait seulement une heure, vous pourriez, si vous avez recours aux autres alternatives de déplacement, prendre deux ou trois heures avant de relier votre lieu de travail ou votre domicile.

Le calendrier de la grève à la RATP annonce encore des journées de perturbation au niveau du trafic. Malgré une intervention du premier ministre qui se voulait plutôt apaisante, aucun changement de cadence chez les grévistes qui militent contre la nouvelle réforme des retraites. Après une journée mouvementée ce jeudi 12, les syndicats de la RATP comme ceux de la SNCF, se sont prononcés en faveur d’un prolongement du mouvement de grève interprofessionnelle. Les salariés des deux sociétés de transport ferroviaire occuperont donc massivement les rues le vendredi 13 décembre pour dire non à la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron. Interrogé sur l’intervention du premier ministre, le président français a refusé de commenter la nouvelle sortie de son chef de gouvernement : « Je ne ferai aucun commentaire national. Il y a un président qui défend les intérêts français et fait avancer notre agenda européen ici. Il y a un gouvernement qui travaille à Paris, qui a fait une proposition et maintenant il y a une concertation qui doit se faire», a rapporté le président français. Concernant les prévisions de trafic dévoilées par la RAPT, le trafic s’annonce extrêmement perturbé sur plusieurs lignes, notamment le Réseau M avec une moyenne d’un train sur trois, et uniquement aux heures de pointes.

Prévisions Ratp pour le réseau M

« 1 , 14 : Trafic normal avec risque de saturation en heures de pointe

3 : Trafic très fortement perturbé entre Havre Caumartin et Pont de Levallois avec 1 train sur 5 uniquement aux heures de pointe l’après-midi (16h30-19h30) et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 19h30.

4, 7 Trafic très perturbé avec 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe (6h30-9h00 et 16h30-19h30) et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 9h00 le matin et 19h30 l’après-midi.

8 : Trafic très fortement perturbé entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot avec 1 train sur 3 le matin (6h30-9h00) et l’après-midi (16h30-19h30) et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 9h00 le matin et 19h30 l’après-midi.

9 : Trafic très fortement perturbé entre :

Nation et Mairie de Montreuil : 1 train sur 2 le matin (6h30-9h00) et 1 train sur 3 l’après-midi (16h30-19h30) et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 9h00 le matin et 19h30 l’après-midi. Pont de Sèvres et Franklin Roosevelt : 1 train sur 3 le matin (6h30-9h00) et 1 train sur 4 l’après-midi (16h30-19h30) et plusieurs stations fermées. Derniers départs des terminus vers 9h00 le matin et 19h30 l’après-midi.