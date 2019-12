Grève RATP : l’info trafic des perturbations du métro, du mardi 17 jusqu’à mercredi 18 décembre

Prévisions de trafic : Le calvaire continue toujours pour les usagers des trains, suite à une reconduction du mouvement de grève pour cette semaine par les salariés de la RATP. La consigne reste la même depuis le début des mobilisations contre la réforme des retraites en France, opter pour d’autres alternatives de déplacement et consulter les prévisions de trafic pour savoir si son train sera disponible ou pas. Après un lundi noir, le mardi s’annonce encore plus difficile pour les travailleurs qui devront rallier leur service depuis le métro.

Après une semaine mouvementée, la grève à la RATP est loin d’être terminée. Devant l’intransigeance du gouvernement sur la question de la réforme des retraites, les salariés de la société ferroviaire ont décidé de prolonger la grève interprofessionnelle lancée dans toute la France depuis le jeudi 5 décembre dernier. Les prévisions de trafic dévoilées par la société annonçaient un nouveau lundi noir en France. Pari tenu puisque les usagers des trains et métros ont pu constater d’eux-mêmes, du moins pour certains, les perturbations de trafic pour cette journée. Aucune amélioration en vue ce mardi, selon les prévisions dévoilées par la Ratp sur son site officiel. Les usagers des trams qui relient généralement des courtes distances, pourront constater une amélioration du trafic à leur niveau. Environ la moitié des trams de la compagnie de transport seront mis en circulation pour la journée du mardi 17 décembre. Sinon, vous pouvez toujours recourir aux autres alternatives de déplacement proposées, histoire d’éviter les longues files d’attentes et une foule interminable aux quelques stations ferroviaires qui seront encore en service lors de cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites d’Emmanuel Macron.

«Compte-tenu du mouvement social en cours et des manifestations prévues pour demain, les conditions de transport seront particulièrement difficiles sur le réseau RATP. Nous conseillons à nos voyageurs de limiter leurs déplacements.», rapporte la société de transport dans un communiqué. La circulation s’annonce donc difficile pour le mardi 17 décembre correspondant à la treizième journée de mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. A défaut d’avoir vu le gouvernement renoncer à sa retraite, les grévistes ont gagné une première bataille avec la démission de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites chargé de conduire la réforme tant controversée d’Emmanuel Macron : «le haut-commissaire a jugé préférable de démissionner afin de pouvoir répondre aux critiques dont il fait l’objet. Nous saluons sa démarche de responsabilité à un moment important de la réforme», rapporte l’Elysée dans un communiqué. C’est donc sans surprise que les grévistes préparent encore une nouvelle journée de mobilisation contre ce projet phare de Macron. La CGT table de son côté sur «une plus grosse journée de mobilisation que précédemment, avec un grand rassemblement à Paris». La principale information à retenir, il y’aura moins de trains et de métros en circulation mardi, et même pour le mercredi 18 décembre, puisque les syndicats ont déjà acté la reconduction du mouvement de grève interprofessionnelle, un mouvement de colère très suivi dans le domaine des transports.

Prévisions de trafic sur le réseau RER A

« : Trafic très fortement perturbé : 1 train sur 2 uniquement en heures de pointe de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30.

Derniers passages à Châtelet les Halles [Attention risque de saturation de la gare aux heures de pointe] :

Le matin :

Direction Chessy MLV : 9h59

Direction Boissy St Léger : 9h43

Direction St Germain en Laye : 9h50

Direction Rueil : 10h00

Direction Cergy le Haut / Poissy : 9h50 (avec changement à Nanterre-Préfecture)

L’après midi :

Direction Chessy MLV : 18h57

Direction Boissy St Léger : 18h48

Direction St Germain en Laye : 19h11

Direction Cergy le Haut / Poissy : 19h11 (avec changement à Nanterre-Préfecture)