Le Molare attaqué lors du festival de DJ Arafat

Festival de DJ Arafat – Les fans de l’artiste décédé s’étaient donnés rendez-vous dans la commune de Yopougon, au stade de la BEA, pour prendre part au festival annuel organisé en l’honneur du Daishikan. De nombreux artistes étaient sur scène pour rendre hommage à nouveau au roi du coupé décalé. Mais les chinois, fans du Yorobo, n’ont visiblement pas apprécié la présence du Molare sur scène.

Il y’a quelques jours, les chinois lançaient des projectiles sur Debordo Leekunfa qui était invité au concert de DJ Mix au palaus de la culture. La raison de la colère de la chine, les propos tenus par l’artiste à l’endroit du Daishikan. Les chinois qui ont tendance à affirmer haut et fort qu’il n y’ a pas de trahison en chine, ont fait part de leur mécontentement au Molare, lors du festival organisé en l’honneur de DJ Arafat dans la commune de Yopougon, au stade de la BAE. Pour les chinois, le patron de MGroup fait partie de la liste des personnes considérées avoir trahi le Yorobo. C’est donc pour cette raison qu’ils avaient souhaité qu’il soit écarté du comité d’organisation mis en place pour l’organisation des obsèques du yoro. Revenant sur cet incident qui a eu lieu lors du festival de DJ Arafat, le chargé de communication de la Yorogang, Yves Roland Jay Jay, a révélé que Le Moalre avait largement contribué à la réussite de ce festival, plus particulièrement sur le plan financier. Pour le chargé de com, les chinois devraient songer à faire la paix avec le patron de MGroup qui, à travers ses nombreuses actions, tenterait de se racheter selon Jay Jay Roland.

Le Molare s’est fait attaquer lors du festival de DJ Arafat dans la commune de Yopougon, dans la soirée du jeudi. Des fans de l’artiste décédé, qui n’ont toujours pas enterrer la hache de guerre avec le patron de MGroup, n’ont pas hésité à lui lancer des projectiles, pendant qu’il se trouvait sur le podium du stade de la BAE, dans la commune de Yopougon. Chargé de communication de la Yorogang, Yves Roland est revenu sur cet incident qui a entaché le festival annuel organisé en l’honneur du daishikan. Le proche du Yoroboa d’abord tenu à rappeler aux chinois que le festival a vu le jour grâce aux efforts du patron de MGroup : «Bonjour tout le monde , ça fait bientôt 5 mois que mon idole , mon inspiration DJ Arafat nous a quitté . Quand il est parti, mille et une personne ont promis de m’aider moi ainsi que toute la YOROGANG, hélas on n’a vu personne. Un jour olivette la servante de DJ Arafat qui a passer plus de 15 ans à ses côté m’a appelé pour me dire qu’elle voulait ouvrir un restaurant , je l’ai donc aidé comme je peux et ensuite Molare a donné la plus grande partie . On a voulu faire un festival pour rendre hommage à notre légende les 26 et 27 décembre et là encore on a eu des promesses qui n’ont pas abouti. C’est nous Même la YOROGANG avec à sa tête Landry Agban et Molare qui avons mis la main à la poche afin que ce show ait lieu.», a indiqué Yves Roland Jay Jay.

Laisser une seconde chance au Molare

«A un moment donné quand quelqu’un veut se racheter il faut le laisser faire ! Quand l’accident de mon artiste est survenu J’ai été la première personne à dire à Molare en le regardant droit dans les yeux que je ne le voulais pas pendant les obsèques. C’est vrai des choses se sont passées mais laissons tout ça et battons nous tous pour pérenniser les œuvres de ma star, ne donnons pas raison à nos détracteurs. Merci.», a révélé le chargé de communication de la Yorogang. Rappelons que le festival du Yorobo se déroule sur deux jours et s’achèvera officiellement ce vendredi 27 décembre, avec la promesse de revenir l’année prochaine pour un autre hommage au Daishi.