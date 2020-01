Le torchon brûle entre Tina Glamour et l’oncle de DJ Arafat

Clash entre Tina et Zopo Marc – la tension est toujours palpable dans l’air entre les deux parents du défunt DJ Arafat. Connue pour son franc parler, la mère du chanteur ivoirien décédé a encore fait de nouvelles révélations sur la grande famille de son fils. Cette fois, c’est le pasteur Zopo Marc, présenté comme l’oncle du Daishikan, qui a été pris à partie par Logbo Valentine. Ce dernier n’a pas mis du temps à donner la riposte à la mère du chanteur ivoirien décédé il y’a seulement quelques mois.

Tina Glamour et le pasteur Zopo Marc n’ont visiblement pas encore enterré la hache de guerre. L’homme qui est présenté comme l’oncle de DJ Arafat avait d’abord fait la une des médias suite à l’éclatement d’un scandale de vol au domicile du Yorobo, peu de temps après son décès. Des informations relayées sur les réseaux indiquaient qu’un coffre-fort appartenant à l’artiste avait été dérobé dans sa maison par ses proches, soulignant au passage que le salon du chanteur ivoirien décédé avait été vidé de tout son contenu. Zopo Marc avait alors pris la parole pour apporter un démenti formel, précisant qu’il avait été le dernier à quitter le domicile d’Ange Didier Houon. Revenant récemment sur les derniers instants de vie de son fils, la chanteuse ivoirienne Tina Glamour s’est une nouvelle fois attaqué à l’oncle du Yorobo qu’elle présente d’ailleurs comme un usurpateur. La réponse de ce dernier n’a pas tardé, suite à la sortie plutôt musclée de Logbo Valentine à son égard.

Le ton monte entre Tina Glamour et Zopo Marc, révérend et homme religieux présenté comme l’oncle du chanteur ivoirien DJ Arafat. Concernant les vols commis dans la maison du double koraman ivoirien, le révérend était monté au créneau pour démentir les infos rapportées sur la toile : «Les gens racontent ce qu’ils ne savent pas. cette affaire de coffre-fort, je ne sais pas d’où ça sort ! Ceux qui font de telles affirmations ont-ils déjà habité la maison de Didier ? Moi-même c’est sur les réseaux sociaux que j’apprends cela. Arafat avait-il un coffre-fort à la maison, et personne ni sa famille, ni ses proches collaborateurs n’ont récupéré ce fameux coffre ? Que les gens arrêtent. Qu’ils arrêtent toute cette propagande». Il y’a quelques jours, Tina Glamour évoquait les derniers instants de son fils avant son décès. Dans son récit, elle n’a pas manqué de qualifier le révérend Zopo Marc d’usurpateur : «Mon fils a été gbassé du côté maternel, voilà pourquoi dès qu’il est mort, ils sont venus s’exhiber. Marc Zopo je le connais pas, c’est un usurpateur. Il a volé le certificat de décès d’Arafat pour aller au Burida, à Universal, ils lui ont répondu qu’ils ne le connaissent pas. Pendant les funérailles, Molare m’a appelé pour me dire que y’a Eto’o qui doit venir me saluer, donc d’être là parce qu’il va donner mon yako, et qu’ils ne vont pas donner à Carmen, c’est à moi qu’ils vont donner.», rapportait la mère du Yoro. Le pasteur n’a pas mis du temps à répondre aux accusations graves formulées à son encontre.

La riposte de Zopo Marc

«Tina est allée trop loin cette fois-ci, c’est inadmissible qu’elle vienne tenir des propos aussi choquants sur sa famille maternelle dans les médias. Mais pour qui se prend t-elle pour attaquer de la sorte sa famille maternelle dont je suis le porte-parole Tina s’est permis d’attaquer sa propre mère publiquement. On n’offense pas sa mère, c’est une malédiction en Afrique. Moi le frère de sa mère, Tina parle de moi en disant : «Ce soit disant Zopo Marc», c’est ainsi qu’elle me traite aujourd’hui ? J’ai transmis le lien de son intervention scandaleuse du samedi dernier à sa maman depuis les USA, sa mère est en pleurs», a indiqué l’oncle du chanteur ivoirien décédé sur les antennes de Vibe Radio. Cette guerre familiale est toujours d’actualité car maman aurait récemment apporté la réplique au révérend.