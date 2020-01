Nathalie Boutot : qui est l’épouse de Patrick Sébastien ?

La femme de Patric Sébastien – Elle partage depuis deux décennies la vie du présentateur français récemment viré de France 2, après 20 années de sa vie, consacrées à faire le bonheur de la chaine française. Nathalie Boutot, pour vivre son grand amour avec son époux actuel, à dû sacrifier l’une de ses premières passions, à savoir la restauration, pour suivre son homme région parisienne. ON l’a récemment retrouvé aux côtés du présentateur lorsqu’il faisait ses adieux à la chaine France 2, mais surtout au ‘‘plus grand cabaret du monde’’.

Nathalie Boutot est depuis plus de deux décennies, l’épouse du présentateur vedette de France 2 Patrick Sébastien. Si le quotidien du présentateur n’est un secret pour personne, on sait en revanche très peu de choses sur la femme qui partage officiellement sa vie par le mariage depuis 1998. En attendant de savoir pourquoi, nous tenons à faire rappeler que les apparitions médiatiques de Nathalie Boutot sont plutôt rares, que ce soit sur les plateaux télés comme dans la presse en ligne. Celle qui se livre pourtant très peu à la presse aurait récemment été contactée par France 2 pour notifier à son époux la fin de leur partenariat, concernant la présentation de l’émission ‘‘Le plus grand cabaret du monde’’. Elle était récemment de son époux lors de ses adieux à l’émission qu’il a porté haut ces dernières années sur la chaine française. Si leur couple résiste bien pour l’instant à l’usure du temps, les choses n’ont toujours pas été aussi roses entre les deux tourtereaux, comme certains pourraient le penser. Exaspérée par l’attitude de son compagnon, Nana l’avait même envoyé ballader avant une réconciliation qui sera scellée par une demande de mariage en 1998.

C’est en 1992 que les chemins de Nathalie Boutot et Patrick Sébastien se croiseront, lors d’une cérémonie de mariage. A cette époque rien ne laissait augurer des lendemains à cette rencontre plus ou moins hasardeuse : «On s’est rencontrés à un mariage. Je tenais un restaurant, je ne regardais pas la télé, je ne savais pas qui il était. Il n’en avait que pour ma copine. Je le trouvais hautain. Lui, pareil.», racontait-elle dans une interview accordée à Paris Match il y’a quelques années. Patrick Sébastien était loin de se douter qu’il venait de rencontrer la femme de sa vie alors qu’il traversait une zone de turbulence dans sa vie, suite au décès de son fils : «Je venais de perdre mon fils, elle souffrait de ne pas pouvoir avoir d’enfants. Ça nous a réunis.», révélait il y’a quelques années l’ancien présentateur du plus grand cabaret au monde. Le magazine people Voici révèle entre ses colonnes que Nathalie Boutot a renoncé à sa passion qui est la restauration pour rejoindre l’homme de sa vie en région parisienne : «Nathalie Boutot abandonne tout de sa vie pour rejoindre sa moitié en région parisienne. Là-bas, elle découvre les joies de travailler au côté de son homme, dans la société Magic TV que l’animateur a créée. Une collaboration qui fonctionne merveilleusement bien. Le couple se dit oui en 1998, sur le stade d’un terrain de rugby, sport de cœur de Patrick Sébastien, à Brive-la-Gaillarde où naissait l’animateur 45 ans plus tôt. Neuf ans plus tard, ils s’envolent à Tahiti pour l’adoption de leur petite fille, Lilly, qui a « consolidé » leur couple. Après 26 ans de mariage, l’amour est toujours au rendez-vous. Elles sont là les véritables Années bonheur de l’animateur».

Une union qui voulait voler en éclat

Si l’amour est toujours au rendez-vous entre Patrick Sébastien et son épouse Nathalie Boutot, rappelons que le couple a traversé des moments difficiles, des difficultés qui ont failli pousser l’épouse à tout plaquer pour refaire sa vie amoureuse : «A la maison, il y avait Patrick Boutot, Patrick Sébastien et Lubsky. Ça faisait trop. Je suis partie quelques mois.», confiait Nathalie il y’a quelques années dans l’un de ses rares entretiens accordés à la presse.