Freeze Corleone : une vision du rap hors du commun

Free Style Rap – Connu à l’état civil sous le nom d’Issa Diabaté, Freeze Corleone est attendu avec une nouvelle sortie encore plus fun. Mais avant la sortie officielle de son nouvel, attendu pour ce mois de janvier, le rappeur né à Saint-Denis a encore fait parlé de lui dans un freestyle hors du commun baptisé ‘‘Welcome to the party’’. Pour en savoir davantage sur le style de ce jeune rappeur de 27 ans, il faudrait recueillir les avis émis par certains membres de son entourage qui l’ont côtoyé à ses tous débuts, notamment lorsqu’il lançait le collectif 667 composé de 16 membres.

Dans le milieu du rap, Freeze Corleone est connu comme le fondateur du collectif 667, mais surtout pour avoir réinventé un style de rap hors du commun. Outre le rap qui reste son terrain de prédilection, celui qui se fait appeler Issa Diabaté à l’état civil a également d’autres cordes à son arc. Le jeune rappeur de 27 ans est aussi lancé dans la production de jeunes talents du rap game. L’une de ses talents particuliers consiste à faire usage de plusieurs expressions anglaises qu’il traduit ensuite en français, raison pour laquelle les textes de ce jeune rappeur sont parfois difficiles à comprendre pour certains. Freeze Corleone prépare actuellement un nouvel album pour le plus grand bonheur des amateurs du rap game et les inconditionnels du rap freestyle. Si le rappeur n’a rien confirmé pour l’instant, plusieurs sources révèlent que ce tube tant attendu pourrait voir le jour au cours de ce mois de janvier.

Freezone Corleone est l’un des rares rappeurs à s’être adjugé plusieurs pseudos à la fois, des pseudos qui reflètent souvent une part de sa personnalité artistique. Proviseur Chen, Coach Chen, Tom Elvis, Professeur Agrégé, Darth Chen, El Freeze, Philipp Lin, Ra’s al Guhl, Freezer sont autant d’appellations que Issa Diabaté s’est attribué au cours de sa carrière musicale. Fondateur de collectif 667, un collectif qui comptait 16 membres à sa création, Freezone Corleone est également producteur d’artistes pour ceux et celles qui l’ignorent encore. A seulement 27 ans, il s’est forgé un style de rap bien particulier, ce qui rend souvent certains aspects de son texte difficile à cerner. Pour en savoir davantage sur ce style de rap hors du comme de Freezone Corleone, il serait plus judicieux d’approcher quelques membres de son entourage. C’est à cette tâche que s’est attelé il y’a quelques temps le média Les Inrocks. Le moins que l’on puisse dire, c’est que Issa Diabaté reste un rappeur très minutieux dans tout ce qu’il pose comme acte sur scène, ou pendant la sortie d’un nouvel album : «Freeze, c’est un stratège, un mec qui ne fait rien bêtement et qui calcule chacun de ses gestes ou chacune de ses sorties… C’est un peu comme Ra’s al Ghul dans Batman, un personnage mystérieux, habile, intelligent et à la tête de la Ligue des Ombres», rapporte Zuukou Mayzie, l’un des amis d’enfance du rappeur. Poursuivant, le membre du collectif 667 met l’accent sur la différence entre son style de rap et celui de Freezone Corleone : «Contrairement à moi, Freeze est un fin connaisseur du hip-hop, mais je pense sincèrement que l’on s’est tous construits sans avoir de modèles précis en tête. Au sein du collectif, chacun écoute ce qu’il veut, chacun amène son délire», indique Zuukou Mayzie sur un ton assez élogieux.

Des métaphores difficiles à cerner

«Difficile de faire plus cryptique que le rap de Freeze Corleone, à l’heure actuelle. Dans sa nouvelle prestation nommée Welcome to the party (freestyle), du nom d’un titre du rappeur originaire de Brooklyn Pop Smoke, ses phases sont, comme de coutume, extrêmement référencées. Certaines, très pointues, se mêlent à d’autres plus imagées bien connues et empruntées à la pop culture.», rapporte Booska, le portail d’info sur le rap français. Il ne faut plus qu’à espérer que les métaphores utilisées par le rappeur dans son nouvel album, soient moins référencées.