Sery Dorcas : grand mystère sur le nouvel homme de sa vie

Nouvelle vie de Sery Dorcas – Elue Miss Côte d’Ivoire en 2005, la reine de beauté ivoirienne était mariée il y’a quelques années de cela au footballeur ivoirien Zokora Didier. Cette relation qui battait de l’aile a fini par un divorce qui est toujours en instance devant les tribunaux. Le footballeur de son côté, a déjà refait sa vie, puisqu’il est en union avec Gina. Mais ce n’est visiblement pas le cas pour l’ancienne miss ivoirienne qui depuis sa séparation avec l’ancien footballeur, ne s’est pas encore publiquement affiché avec l’homme qui fait battre son cœur. Pourtant les ivoiriens ont déjà eu droit à ce qui semblerait être une demande de mariage du mystérieux amoureux qui a conquis le cœur de l’ancienne miss.

Sery Dorcas reste très discrète sur sa vie privée, même si l’ancienne miss reste très active sur les réseaux sociaux. Depuis l’annonce de son divorce avec le footballeur ivoirien Zokora Didier, l’ancienne reine de beauté ivoirienne s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux, sans aucun partenaire à ses côtés. Pourtant, ce ne sont pas les prétendants qui manqueraient à cette beauté ivoirienne, surtout qu’elle reste de plus en plus rayonnante au fil des années. Il y’a un peu plus d’un an, l’on a même eu droit à une demande de mariage diffusée par l’ancienne miss sur son compte Instagram. Dans un message transmis en anglais l’on pouvait lire veux-tu m’épouser ? La réponse de Sery Dorcas a bien entendu été une réponse positive à ce qui semblerait être une demande en mariage. Mais depuis lors les ivoiriens s’enthousiasment à l’idée de savoir qui se cache derrière cette demande en mariage, qui est l’homme qui a réussi à conquérir le cœur de la miss ivoirienne ? Malheureusement, il faudrait encore patienter avant de savoir l’homme qui fait battre le cœur de la miss ivoirienne.

Après son divorce, Sery Dorcas est passé à une autre étape de sa vie. L’ancienne miss ivoirienne, qui a toujours voulue être entreprenante dans la vie, continue de faire ses affaires. Très suivie sur les réseaux sociaux, elle est l’une des rares miss ivoiriennes à disposer d’un compte Instagram certifié. Si tout vas bien dans le milieu des affaires, les ivoiriens sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à la vie privée de Sery Dorcas, sans pour autant réussir à trouver une réponse à cette question : qui est l’homme qui fait battre le cœur de la miss ivoirienne depuis plus d’un an ? Grand mystère sur ce sujet, car Sery Dorcas évite de se prononcer sur sa vie privée, encore moins l’étaler aux yeux de tous comme l’a fait son ex-compagnon, le footballeur Zokora Didier. En attendant la décision du tribunal sur leur divorce, l’ancien footballeur a refait sa vie avec Gina. Quant à l’ancienne miss, elle reste très discrète sur l’identité de l’homme qui fait battre son cœur, même si elle a déjà répondu par oui à ce qui semblerait être une demande en mariage du mystérieux amoureux.

Dorcas et Zokora, une séparation difficile

Aujourd’hui, les ivoiriens sont nombreux à se demander qui dit vrai dans l’affaire opposant les deux anciens amoureux. Pour sa part, Sery Dorcas rejette la faute de sa séparation sur son ancien conjoint, estimant que ce dernier l’empêchait de s’épanouir dans leur relation comme elle le souhaitait : «J’étais un beau faire valoir, mais je ne me sentais ni écoutée ni associée lorqu’il était question de projets de couple. Par ailleurs, j’ai toujours voulu entreprendre mais je ne me suis pas sentie encouragée dans ce sens… A un moment donné, il a fallu prendre une décision. Contrairement à l’époque de nos parents où il fallait rester marié coûte que coûte, je considère qu’au XXIème siècle, une femme indépendante et ambitieuse doit savoir dire stop quand la situation s’impose», rapportait l’ancienne miss dans une de ses rares interviews. Du coté de Zokora Didier, on évoque une toute autre raison pour justifier ce divorce.