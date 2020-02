Coupé décalé : DJ Leo crée la polémique avec son nouveau single

Nouveau single de Leo – Classé parmi les artistes les plus talentueux de la tendance musicale coupé décalé, le chanteur ivoirien est depuis quelques jours, sous le feu des projecteurs, en raison du message véhiculé dans son nouveau single. Si le coupé décalé reste à la base une tendance musicale basée sur l’ambiance, les femmes sont de plus en plus nombreuses à protester contre l’image véhiculée par l’artiste ivoirien dans son dernier tube ‘‘donnes-lui l’argent’’. Dans un communiqué diffusé sur la toile, une association des femmes est même montée au créneau pour protester contre l’image que donne le DJ de la femme dans son nouveau single. Mais tous les ivoiriens ne font pas la même lecture du message véhiculé par le chanteur ivoirien.

DJ Léo est un nom bien connu dans le milieu de la musique coupé décalé en Côte d’Ivoire. Très discret, le chanteur ivoirien fait son petit chemin à l’abri des buzz sur les réseaux sociaux. Il y’a quelques jours, le 1er février pour exactement, le chanteur ivoirien diffusait sur la toile son tout nouveau single baptisé ‘‘donne lui l’argent’’. Dans ce single, l’artiste ivoirien appelle les hommes à donner de l’argent aux femmes une fois sortie avec ces dernières. Visiblement, il faut croire que le message véhiculé par l’artiste dans son nouveau tube n’a pas reçu un écho favorable auprès des femmes. L’association des femmes indépendantes de Côte d’Ivoire a même produit un communiqué sur la toile pour se désolidariser de cette dernière chanson de l’artiste ivoirien DJ Léo. Le dernier single de l’artiste a été censuré par de nombreuses femmes qui considèrent que l’artiste traite les femmes comme des prostituées qui exigent de l’argent après chaque rapport avec un homme.

Le message des femmes indépendantes de Côte d’Ivoire à l’artiste coupé décalé DJ Léo, alimente encore la polémique sur la toile. La nouvelle sortie de l’artiste ivoirien est loin de plaire aux femmes, pour la simple raison que ces dernières seraient traitées comme des prostituées dans cette chanson. C’est en tout cas la conclusion tirée par l’association des femmes indépendantes de Côte d’Ivoire dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux : «Le syndicat des femmes indépendantes de Côte d’Ivoire désapprouve catégoriquement et se désolidarise vivement du célèbre artiste DJ Leo pour son dernier opus Nous les femmes indépendantes de Côte d’Ivoire nous ne sommes en aucun cas en symbiose avec sa nouvelle sa chanson qui marginalise et ridiculise la femme. La femme est aussi capable de travailler, de se prendre en charge, de s’épanouir sans l’aide financier des hommes. Le soutenir c’est pousser nos petites sœurs à la dépravation, à la facilité, et ne pas se prendre en charges toutes seules. Pour de cette insulte à la femme ne nous ne participerons pas à la promotion de cet opus», lisons-nous dans le communiqué. L’humoriste ivoirienne Eunice Zunon qui cartonne sur les réseaux sociaux, a également réagi à la nouvelle chanson de l’artiste DJ. A l’instar du syndicat des femmes indépendantes, la comédienne ivoirienne s’est offusquée contre l’image véhiculée par l’artiste sur les femmes : «tu sors avec enfant des gens donne lui le respect tu sors avec enfant des gens donne lui la paix», réagissait de son côté la jeune comédienne ivoirienne.

Le Magnific soutient DJ Leo

C’est sur un ton humoristique que le comédien ivoirien Le Magnific, a exprimé son soutien à l’artiste coupé décalé DJ Léo : «Félicitations a toi mon élément DJ LEO…. Belle musique… la rythmique est parfaite.. mélodie exceptionnelle.. Magnifique chanson…un vrai tube… j’adore vraiment… Mais nous on est là seulement pour danser on n’écoute pas le texte……je suis dans la chambre 6 a l’hôtel hammanier s’il y a une fille qui a compris son message elle peut venir m’expliquer je vais lui donner l’argent… kiakiakia», a révélé l’humoriste. Quoi qu’il en soit, cette colère des femmes à l’endroit de l’artiste ivoirien lui fait une belle publicité pour sa toute nouvelle sortie dans l’univers coupé décalé.