Covid-19 : la triste liste des personnalités, hommes politiques ou star décédées au mois de mars

Décès du Coronavirus – Selon les données officielles, environ 48 000 personnes à travers le monde sont décédées du Covid-19. Le mois de mars a été particulièrement marqué par une hausse inédite du nombre de cas confirmés. L’Italie a même dépassé la Chine, premier foyer de l’épidémie, en nombre de décès. De nombreuses personnalités à travers le monde ont été touchées par le Covid-19. Malheureusement, certaines figures ont été emportées par le nouveau coronavirus.

La liste des victimes du nouveau coronavirus ne cesse de se rallonger, selon le bilan quotidien fait par l’OMS. A ce jour, on dénombre au moins 700 000 personnes atteintes du Covid-19 à l’échelle mondiale. Comme on pouvait s’en douter cette maladie a aussi touché de nombreuses personnalités et célébrités qui sont pour certaines connues à travers le monde. En Afrique par exemple, l’une des plus grandes icones de la musique, le saxophoniste Manu Dibango, est décédé il y’a quelques jours du nouveau coronavirus. Contrôlé positif en France le mois dernier, le chanteur camerounais qui n’est plus à présenter est décédé fin mars du Covid-19. Dans la soirée du mardi 31 mars, l’univers du football a été plongée dans une profonde tristesse suite à la disparition de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, décédé aussi du nouveau Coronavirus. Le monde du football se mobilise depuis lors pour rendre hommage à cette grande figure du football français. Bien avant Pape Diouf, une importante personnalité politique française est décédée du Covid-19, Patrick Devedjian.

«L’Afrique paie un lourd tribut à Covid-19 avec trois grosses victimes ! Aurlus Mabele dès les premières heures, puis Le grand Manu Dibango et depuis hier Pape Diouf, un Africain qui s’est fait une place de choix dans la gouvernance du football français. Ces trois africains de renoms expatriés en France depuis des lustres ont tous été fauchés par cette maladie. Finalement l’Afrique paie déjà un lourd tribut à Covid-19 et cela en qualité. Ainsi frappée de plein fouet, elle pleure ses fils de renoms. Ces morts nous interpellent et nous invitent à une prise de conscience fasse à la gravité de cette maladie.», rapportait ce mercredi Zadi Gnagna, le président de la plateforme syndicale. La liste des personnalités et célébrités victimes du Covid-19 s’élargit malheureusement de jour en jour. Peu de temps après la disparition du chanteur Manu Dibango, l’élu français Patrick Devedjian décédait le 29 mars dernier du nouveau coronavirus. Dans la journée du 31 mars, l’ancien président de l’Olympique de Marseille rendait l’âme, suite à une infection au nouveau coronavirus :

Manu Dibango : chanteur camerounais né en décembre 1933 à Douala, le célèbre saxophoniste est décédé dans la journée 24 mars dernier à l’âge de 86 ans de l’épidémie Covid-19.

Patrick Devedjian : figure politique française très connue, l’élu français était président du conseil régional et départemental des Hauts-de-Seine depuis juin 2007. Ancien ministre dans le gouvernement Fillon II sous l’ère de Nicolas Sarkozy, l’élu français est décédé le 29 mars dernier, emporté par cette terrible épidémie.

Pape Diouf : né en 1951 au Tchad , l’homme d’affaires franco-sénégalais a assumé pendant de nombreuses années la présidence de l’Olympique de Marseille. Le décès de Pape Diouf du nouveau coronavirus a été annoncé dans la journée du 31 mars 2020. L’univers du football continue de rendre hommage à l’ancien président de l’OM durant la période de 2005 et 2009.