Vitale réagit aux propos controversés de la chroniqueuse Annie France

Annie France et Vitale – Invitée sur le plateau de l’émission Peopl’Emik, la chanteuse ivoirienne s’est à l’évidence, sentie gênée suite aux critiques d’une chroniqueuse de l’émission people. Annie France, parlant de la carrière musicale de la chanteuse coupe décalé, n’a pas hésité à dire en direct que les chansons de Vitale lui donnaient une envie de se suicider. Sur le plateau, la chanteuse a plutôt réagi avec professionnalisme.

Les propos de la chroniqueuse Annie France à l’endroit de Vitale ont suscité un tollé d’indignations sur les réseaux sociaux. Nombre d’internautes ivoiriens ont dénoncé le manque d’éloquence de la chroniqueuse de l’émission Peopl-Emik. Sur le plateau en direct, Annie n’a pas hésité à déclarer haut et fort que la musique de Vitale lui donnait une envie de suicide, des propos qui ont défrayé la chronique après l’émission. Le producteur de l’artiste coupé décalé est monté au créneau pour dénoncer les propos tenus par la chroniqueuse à l’endroit de Vitale. La concernée s’est d’ailleurs exprimée ce soir dans un direct sur cet incident survenu pendant l’émission télé.

«C’est bien beau de critiquer une personne, mais il y a la manière, la formule. Si je n’ai pas réagi sur le plateau, c’est parce que je tiens à mon image… Vous savez combien de fois j’ai galéré et bataillé pour qu’on retienne ce nom Vitale ? J’ai eu deux trophées au PRIMUD (Meilleur artiste féminin Coupé-décalé). Est-ce à dire que les jurys, les organisateurs, les fans qui ont voté et les autres nominés sont tous nuls ? Respectez l’œuvre d’esprit, respectez le travail des artistes. Respecte l’artiste de chez toi ! Je souhaite que ce genre de choses ne se répètent plus jamais. La prochaine fois, je vais essayer de m’oublier. Je vous rassure que je ne vais jamais arrêter ma musique. Merci à toutes les personnes qui connaissent ma valeur», déclarait ce soir la chanteuse ivoirienne Vitale, une artiste bien connue dans l’univers du coupé décalé. Cette mise au point de la chanteuse fait suite à la déclaration controversée de la chroniqueuse Annie France. Au cours de l’émission Peopl’Emik animée par Eunice Zunon, la chroniqueuse a vivement critiqué le style musical de Vitale, allant jusqu’à affirmer que la musique de Vitale lui donnait des envies de suicide. Sur le plateau, la chanteuse indexée à visiblement réagi avec calme, un acte de professionnalisme que son producteur a d’ailleurs salué : «Les même qui disent actuellement que Vitale devrait insulter, mal parler, ou porter main à cette chroniqueuse lors de cette émission, ce sont les mêmes qui allaient la traiter de tous les noms si elle avait réagi , ces personnes allaient être les même à la qualifier d’artiste à 2 balles, d’artiste non professionnelle ou d’artiste sans avenir Personnellement ça fait mal…mais je salue ton professionnalisme mon artiste Vitale, tu es restée calme», a indiqué ce mercredi le producteur de l’artiste coupé décalé.

Réaction de Souleymane Kamagaté

«Aujourd’hui les ivoiriens sont choqués de ce qu’ils font vivre eux-mêmes au quotidien à leurs personnalités publiques. Est-ce de l’hypocrisie ou de la lâcheté ? Si nous arrivons à être choqués de l’attitude de l’animatrice alors nous devons être choqués de nos méchancetés sur les réseaux sociaux parce que c’est notre quotidien. Elle a juste fait ce qu’on fait subir chaque jour à nos célébrités», a fait savoir Souleymane Kamagaté. Depuis la France, Emmanuelle Keita qui attise la polémique depuis quelques jours, a pour sa part, apporté son soutien à la chroniqueuse vilipendée de toutes parts sur la toile : «J’apporte mon soutien à cette femme que je ne connais guère ! Oui elle y allé un peu fort dans ses propos , je la comprend du point de vue purement africain ! Cette dame a fait ses études en Europe , là où le franc parler est Maitre et ne signifie aucunement une mauvaise éducation ! Ce déferlement d’injures sexistes et cette campagne de dénigrements à son encontre me peine».