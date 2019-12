Billy Billy souhaite une retraite politique de Ouattara, Bédié et Gbagbo

Retraite politique – Acteurs majeurs de la présidentielle de 2010 en Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié n’excluent pas une candidature à la prochaine élection qui aura lieu dans moins d’un an. Quant à l’ancien dirigeant Laurent Gbagbo, sa candidature reste pour l’instant pendante à une décision finale des Juges de chambre d’appel qui ont été saisis par la Procureure Fatou Bensouda. Pour le chanteur Billy Billy, l’heure, de la retraite semble avoir sonné pour ces trois grandes figures de la politique ivoirienne.

Si le renouvellement de la classe politique en 2020 était envisagé pour la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire, les doyens de la scène politique restent pour l’instant évasifs sur leur candidature à cette élection qui aura lieu dans moins d’un an. Interrogé plusieurs fois sur une possible candidature l’année prochaine, Ouattara Alassane a indiqué à maintes reprises qu’il pourrait éventuellement se présenter encore en 2020. Henri Konan Bédié est pour sa part de plus en plus plébiscité par sa formation politique pour être le candidat du Pdci lors du prochain scrutin présidentiel. Malgré une candidature compromise par son procès à la Cour Pénale Internationale, Laurent Gbagbo est également sollicité par ses partisans pour une candidature l’année prochaine. L’hypothèse de voir ces trois grandes figures se retrouver à nouveau sur la scène politique ivoirienne se renforce davantage à l’approche de la date de la présidentielle ivoirienne. Mais cette idée séduit de moins en moins l’opinion publique. Au niveau de la musique, Tiken Jah Facoly a clairement appelé les trois grands à prendre leur retraite politique, un message que vient de réitérer à nouveau le chanteur ivoirien Billy Billy dans une adresse aux trois grands.

Billy Billy n’y est pas allé par quatre chemins pour se prononcer sur les possibles candidatures de Ouattara Alassane, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo en 2020. Ce n’est plus un secret, la présidentielle de 2020 pourrait voir la participation de l’actuel président ivoirien et son ancien allié du PDCI. En dépit d’une polémique née autour de son troisième mandat, le président campe toujours sur sa position, à savoir qu’il est possible pour lui de faire un nouveau mandat. Malgré le poids de l’âge Henri Konan Bédié laisse sur la table toutes les options y compris celle d’une candidature l’année prochaine pour le compte de son parti. Pour le chanteur Billy Billy, il serait temps pour ces grandes figures de la scène politique de prendre leur retraite et laisser la place à une nouvelle générations : «Nous la Génération Thomas pensons que ces grands hommes doivent être célébrés de leur vivant plutôt qu’être insultés. Quelques soit notre appartenance politique apprenons à respecter les leaders des autres. C’est dans ce même élan d’hommage que moi Billy Billy, au nom de la Génération Thomas (le mouvement que je dirige) et au nom de nombreux Ivoiriens je demande officiellement à ces 3 grands leaders politiques de se retirer pour les échéances de 2020 en cédant la place à la jeunesse…Faites-le au nom de l’amour que vous avez pour votre pays et au nom des milliers morts enregistrés entre 1999 et 2011 pour votre cause. La Côte d’Ivoire a trop souffert pour que nous replongions dans cette spirale de violence».

Une relève déjà assurée

«Au RHDP on a des valeurs sûres pour prendre le relai tels le ministre Hamed Bakayoko, le Ministre Touré Mamadou, le ministre Marcel Amon-Tanoh, le ministre Dr Abdallah Toikeusse Mabri, la Ministre Kandia kamara…Dans l’opposition on a des personnes de qualité également tels le ministre Jean-Louis Billon, le Professeur Mamadou Koulibaly, l’honorable Kouadio Konan Bertin – KKB Officiel, l’ex PAN Soro Guillaume Kigbafori, le ministre Charles Blé Goudé, l’honorable Yasmina Ouégnin, le ministre Gnamien Konan, le ministre Thierry Tanoh officiel et j’en passe…Tout ces braves hommes et femmes sont prêts à servir leur pays comme vous l’aviez fait auparavant. C’est pourquoi Je vous demande à vous trois de sortir par la grande porte de l’histoire.», explique le chanteur ivoirien.