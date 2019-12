Le PDCI lance officiellement sa TV en ligne

Web Tv du PDCI – A moins d’un an de la présidentielle, le parti d’Henri Konan Bédié continue d’affuter ses armes sur le terrain. En vue d’établir une meilleure communication avec ses militants, le parti a officiellement procédé au lancement de sa Web Tv, en présence de l’ancien président Henri Konan Bédié, à qui Billon a d’ailleurs rendu hommage.

La bataille se joue décidément sur tous les fronts pour le PDCI RDA. Outre les actions de sensibilisation et de mobilisation des militants sur le terrain, le parti d’Henri Konan Bédié entend se rapprocher davantage de ses sympathisants sur les réseaux sociaux. Pour y arriver, le parti mise grandement sur sa Web Tv dont le lancement officiel s’est tenu en présence du sphinx de Daoukro. A ce jour, plus d’un millier de contenus vidéos sont déjà disponibles sur la Télévision en ligne du parti démocratique de Côte d’Ivoire, selon une information transmise par le chargé de communication du parti, l’ancien ministre Jean-Louis Billon. A l’occasion du lancement officiel de cette chaine de télé en ligne, Jean-Louis Billon n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à l’ancien président ivoirien, aux commandes du Pdci depuis un quart de siècle. Pour l’ancien ministre, les militants doivent la création de cette web Tv du parti à la clairvoyance de l’ancien dirigeant ivoirien.

A moins d’un an de la prochaine présidentielle, le PDCI entend énormément investir au niveau de la communication, d’autant plus que plusieurs cadres du parti ont fait défection pour rejoindre les rangs du parti au pouvoir, à savoir le Rhdp de Ouattara Alassane. Dans le souci de maintenir la communication avec les militants, le parti a officiellement procédé au lancement de sa web Tv. Pour Jean-Louis Billon , le chargé de communication du parti, il était primordial pour le Pdci d’investir dans cette nouvelle forme de communication avec les militants sur la toile : «La place des médias et particulièrement l’audiovisuel dans la communication est sans précédent surtout en ce qui concerne la jeune génération qui est d’ailleurs majoritaire dans notre pays. La télévision digitale constitue de nos jours un outil de communication de masse. Avec environ 22 milliards de vidéos vues chaque jour sur les réseaux sociaux, la vidéo est le contenu des plateformes audiovisuelles le plus fortement consommé… En plus de renforcer notre visibilité, PDCI TV, notre télévision en ligne, nous donne l’opportunité unique d’être en contact permanent avec l’ensemble de nos militants et sympathisants, et d’une manière générale avec tous nos concitoyens d’ici et d’ailleurs.», a rappelé l’ancien ministre du commerce. Pour Billon, la chaine en ligne du PDCI sera «La voix du dialogue vrai et la voix de la réconciliation et du rassemblement du peuple de Côte d’Ivoire. PDCI TV renforcera notre démocratie en lui offrant le pluralisme et la diversité d’opinion, PDCI TV sera une alternative, la voix des sans voix, La voix de ceux qui sont ostracisés dans une hégémonie de pensée unique, PDCI TV donnera de la voix à la démocratie et à tous les démocrates de Côte d’Ivoire». Durant son allocution, le chargé de communication du parti n’a pas manqué de rendre hommage à Henri Konan Bédié, potentiel candidat du Pdci à la présidentielle de 2020 en Côte d’Ivoire.

Hommage au fondateur de la Web Tv

«Ce projet que nous présentons aujourd’hui qui compte déjà 1089 vidéos réalisées dont des JT, des Flash info, des Reportages et des directs et qui a environ 12 millions de minutes vues en moins d’un an, n’aurait pas vu le jour sans la volonté d’un homme de vision, de courage et d’engagement, Héritier politique du grand bâtisseur de la Côte d’Ivoire moderne, il a vu juste en décidant de renforcer les moyens d’actions de l’instrument de combat politique du président Félix Houphouët-Boigny qu’est le PDCI-RDA. PDCI TV a vu le jour grâce au président Henri Konan Bédié.», a déclaré Jean-Louis Billon dans son allocution. Cette chaine en ligne propose une variété de contenus (reportages, JT…)