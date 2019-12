Candidature de Bédié : un député PDCI s’oppose

Présidentielle en Côte d’Ivoire – Le Parti d’Henri Konan Bédié a annoncé la date de sa prochaine convention à l’issue de laquelle sera désigné son candidat à la prochaine échéance électorale. A l’occasion du dernier bureau politique du parti en 2019, un élu s’est prononcé sur la supposée candidature de l’ancien président ivoirien à la prochaine élection.

La candidature d’Henri Konan Bédié à la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire ne surprendrait guère certains, même si son âge joue très peu en sa faveur. Lors du dernier bureau politique du parti, une date a été désignée pour la tenue de la prochaine convention du Pdci Rda. Selon le calendrier qui a été proposé, c’est au mois de juin que les ivoiriens seront exactement situés sur la candidature du sphinx de Daoukro à cette élection très attendue par l’opposition ivoirienne. Après avoir nourri des ambitions politiques pour 2020, le député de Yamoussoukro, membre du bureau politique de Bédié, est revenu sur sa décision. Toutefois, il s’est montré favorable à l’émergence d’une nouvelle génération à la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire. Si très peu de cadres osaient briser le tabou sur le choix du candidat du parti, l’élu de Yakro n’est pas allé par quatre chemins pour exprimer son désir de voir une nouvelle génération accéder aux affaires. Le député de Yamoussoukro a conclu son intervention au cours du bureau politique par un proverbe Yorouba dans lequel il invitait indirectement le chef de son parti à adouber un dauphin beaucoup plus jeune à la prochaine présidentielle, plutôt que de songer à une candidature personnelle en 2020.

Considéré comme la boussole du PDCI ces deux dernières décennies, Henri Konan Bédié est actuellement plébiscité par certains militants pour une candidature à la présidentielle de 2020 dans son pays. Pour l’instant, aucune réponse à l’appel lancé par certains sympathisants de son parti. Pour être véritablement situé sur la candidature de l’ancien président ivoirien, les ivoiriens devront attendre la tenue du prochain congrès du Pdci, une convention qui aura lieu en juin 2020, selon une annonce du bureau politique. Au sein du bureau politique, tous les membres ne semblent visiblement pas privilégier la candidature de Bédié à la prochaine élection en Côte d’Ivoire. Elu député de la circonscription de Yamoussoukro il y’a un an, Kouassi Kouamé Patrice a pour sa part, plaidé pour l’émergence d’une nouvelle génération au sein du PDCI pour les prochaines échéances à venir : «A 57 ans révolus, je ne suis plus vraiment un jeune, ni un vieux non plus. Cependant, notre génération est la mieux formée et la plus outillée pour répondre aux enjeux actuels et futurs dans tous les domaines sans exclusive et sans complexe… Tous ces jeunes ont besoin d’un signal fort pour se sentir concernés et pour s’impliquer dans la gestion de la chose publique. Tous ces jeunes ont besoin de se projeter dans de nouveaux modèles, d’avoir un nouvel idéal pour se mettre au service de la Côte d’Ivoire à travers le leadership de nouveaux champions porteurs d’une nouvelle espérance… Ne courons pas le risque de brûler cette génération qui ne demande qu’à servir en donnant le meilleur du meilleur qu’elle a reçu de vous nos pères. Faisons confiance à la jeunesse, parions sur les jeunes, car les jeunes sont l’avenir de la Nation.», a déclaré l’élu de Yakro lors du bureau politique du Pdci.

Bédié invité à désigner un dauphin

«Pour conclure mon intervention, concernant notre convention, si elle devait se tenir, je reprendrais à mon compte ce proverbe Yoruba qui dit que « Le vieillard qui veut manger les beaux et succulents fruits du manguier doit laisser ses enfants grimper à l’arbre pour les lui envoyer, au risque de faire une chute et de se voir moquer », rapporte le député de Yamoussoukro. Par cette maxime africaine, l’élu invite Henri Konan Bédié à renoncer à toute ambition politique en 2020, et à privilégier la nouvelle génération. Seule certitude, c’est la prochaine convention du parti qui déterminera le candidat à la présidentielle.