Le parti de Mel Théodore intègre le RHDP

Adhésion au RHDP – La grande famille des unifiés vient de s’élargir avec l’adhésion d’un nouveau mouvement politique à la coalition houphouëtiste créée officiellement en juillet 2018 par Ouattara Alassane, le président ivoirien. Une forte délégation de l’Union pour la Démocratie Citoyenne a été reçue par Kandia Kamara le 10 février dernier. Les discussions ont essentiellement porté sur l’adhésion de l’UDCY au parti unifié RHDP. Comme il fallait s’y attendre, cette initiative politique a été fortement saluée par la ministre de l’éducation nationale. Ce virage à 180 degrés du parti centriste fondée il y’a deux décennies par Mel Eg Théodore, ancien pro-Gbagbo décédé, suscite déjà de nombreuses polémiques au sein de la classe politique ivoirienne.

Le parti politique de Mel Eg Théodore vient d’officialiser son adhésion au parti unifié RHDP en Côte d’Ivoire. Ce virage à 180 degrés a été célébré lors d’une rencontre entre la ministre Kandia Camara et une délégation conduite par Gnanzi Guela Anicet, le nouveau président de l’UDCY. Cette adhésion qui intervient à quelques mois de la prochaine présidentielle en Côte d’Ivoire conforte indiscutablement le parti au pouvoir dans sa position de grand favori à cette élection tant attendue. Après avoir rappelé la longue amitié qui la liait à l’ancien ministre Mel Théodore, la ministre de l’éducation nationale a salué cette initiative du parti centriste. Mais cette adhésion du parti centriste au RHDP alimente encore les débats en Côte d’Ivoire, d’autant plus que l’ancien maire de la commune de Cocody était connu pour sa proximité avec Laurent Gbagbo, l’ancien dirigeant ivoirien actuellement à Bruxelles, dans l’attente d’une décision finale sur son procès.

Le RHDP poursuit son ‘‘mercato politique’’ en Côte d’Ivoire, en dépit de certaines réserves d’une partie de l’opposition sur les réelles motivations des adhérents au parti unifié. Après les nombreux cadres du PDCI qui ont adhéré au mouvement houphouëtiste, la grande famille des unifiés s’est élargie depuis le lundi 10 février, suite à l’adhésion de l’UDCY à la coalition au pouvoir. Le parti fondé par feu Mel Théodore, un ancien proche de Laurent Gbagbo, a suscité une vive polémique. Pour certains, cette adhésion n’était qu’une question de jours, puisqu’une importante délégation du RHDP avait effectué le déplacement pour prendre part au congrès du parti centriste ivoirien : «L’UDCY et le RHDP ont toujours eu des relations cordiales. Le 11 janvier dernier, nous avons eu un congrès, qui s’est déroulé dans un très bon esprit, en présence de tous les militants de notre parti et des représentants des partis politiques frères, dont le RHDP. Ce Congrès Extraordinaire a permis la mise en place d’une nouvelle équipe dirigeante homogène, pour diriger le Parti», a rappelé Gnanzi Guela Anicet, le nouveau président du parti fondé par Mel Théodore. La ministre de l’éducation nationale n’a d’ailleurs pas manqué d’éloges à l’endroit de l’ancien ministre ivoirien, avec qui elle avait collaboré il y’a de cela quelques années : «En 1990, j’ai été membre de l’équipe municipale du Maire MEL Théodore à Cocody. MEL était un frère. Il m’a beaucoup apporté. Mais, le Président MEL a surtout contribué à la rénovation de la classe politique ivoirienne par l’insertion des jeunes et des femmes dans son conseil municipal», révélait la ministre ivoirienne.

Une initiative saluée par Kandia

«Je me félicite de votre maturité, qui a contribué au succès du Congrès de l’UDCY. Le RHDP y était d’ailleurs fortement représenté. Aussi, voudrais-je vous remercier, surtout pour votre bonne disposition à honorer la dernière volonté du Président MEL Theodore, volonté dans le sens du rassemblement des ivoiriens, de la cohésion sociale, de la paix et du développement de notre pays. Telle est la vision du Président de la République, S.E. Monsieur Alassane Ouattara, Président du Directoire du Rhdp qui est traduite en actes par son Premier Ministre, Monsieur Amadou Gon Coulibaly…Chers frères, chères sœurs, nous sommes déjà ensemble. Venez prendre votre place au RHDP. Pour nos enfants et notre pays, nous avons une obligation de vivre ensemble dans la Paix», a fait savoir la ministre de l’éducation nationale.