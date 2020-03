RHDP : Amedée Kouakou dément un retour au PDCI

Retour au Pdci – Après avoir rejoint le parti unifié mis en place par Ouattara Alassane, les anciens cadres de Bédié envisageraient-ils un retour au sein du Pdci ? C’est en tout cas l’information rapportée par plusieurs pages d’infos proches du parti d’Henri Konan Bédié. Dans un communiqué officiel dévoilé par son service d’information, le ministre de l’équipement routier a fermement démenti toute appartenance à la coalition au pouvoir.

Le ministre Amédée Kouakou reste bel et bien au RHDP, contrairement à certaines informations relayées sur les réseaux sociaux annonçant son départ de la coalition politique au pouvoir. Pour ce mois de mars, deux ministres du gouvernement ivoirien ont rendu leur démission. Mais le départ de Marcel Amon Tanoh est sans doute le départ qui a le plus suscité de réactions au sein du RHDP. Ministre des affaires étrangères et l’un des hommes de confiance du président ivoirien, Amon Tanoh a quitté le gouvernement, sans pour autant annoncer sa rupture avec sa famille politique. En ce qui concerne le ministre Amédée Kouakou, aucun départ du Rdhp n’est à l’ordre du jour, encore moins un retour au sein du Pdci Rda, une formation politique qu’il avait quitté l’année dernière pour rejoindre la coalition formée par Ouattara Alassane. Le ministre de l’équipement routier a saisi l’occasion pour réaffirmer son soutien au premier ministre Amadou Gon Coulibaly, désigné comme le candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire.

«Selon un poste intitulé « dislocation programmée du RHDP « mis en ligne par Marie Prestige KOUAKOU et relayé par Silver KB, il est mentionné que Dr Amédé KOUAKOU aurait participé à une réunion dans une cité balnéaire avec des cadres RHDP issue du PDCI afin de planifier leur retour au bercail. Nous tenons à élever une vive protestation contre ce message que nous considérons comme des manœuvres de ses adversaires politiques afin de distraire l’opinion publique. Ces derniers n’ont apparemment pas encore compris que l’adhésion de Dr Amédé KOUAKOU au RHDP et à la vision politique de SEM Alassane Ouattara procède d’une conviction intime très forte et profonde, laquelle ne saurait être ébranlée par ces agissements.», a déclaré le ministre de l’équipement routier, dans une note transmise par son service de communication. Après avoir dénoncé les auteurs de cette fausse information, le ministre ivoirien a mis un terme au débat concernant un éventuel retour au sein du Pdci Rda, formation politique dirigée depuis un quart de siècle par Henri Konan Bédié : «En effet, l’adhésion au RHDP de Dr Amédé KOUAKOU résulte d’un choix à la philosophie et à la politique du président Houphouet Boigny dont il est convaincu que le digne héritier est le Président SEM ALASSANE OUATTARA. Au regard de cette conviction, le Ministre Amédé ne saurait être parmi des pseudo cadres RHDP qui retourneraient au PDCI… Nous voudrons à toutes fins utiles dire que le Ministre n’en fais pas partie parce qu’il se sent vraiment très bien au RHDP et nous invitons toutes les filles et tous les fils du président Houphouet Boigny à le rejoindre pour bâtir la nouvelle Côte d’Ivoire de Paix, de Concorde et de Cohésion Sociale avec le Président ALASSANE OUATTARA.», rapporte le service de communication du ministre de l’équipement routier.

Amédée Kouakou dit oui à Gon Coulibaly

«Aussi au regard de la discipline qui le caractérise, Dr Amédé KOUAKOU soutient sans faille le choix de la Direction du RHDP, le Premier Ministre AMADOU GON COULIBALY, comme le candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2020. Pour ceux qui veulent suivre les actualités du Ministre Amédé KOUAKOU, nous vous invitons à consulter ses différentes pages officielles sur les réseaux sociaux qui sont: facebook ( Dr Amede koffi KOUAKOU), Instagram (Dr_Amede koffi KOUAKOU) et YouTube ( Dr Amede koffi KOUAKOU) où ses différents déplacements pour le compte du Président du RHDP sont suffisamment relayés.», poursuit le ministre ivoirien. Peu de temps avant sa sortie, Kobenan Kouassi Adjoumani avait lui aussi démenti un éventuel départ du Rhdp.