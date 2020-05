Pdci France : Bédié écarte Yao Basile

Direction Pdci de Paris – Yao Basile n’est plus le délégué général de la section parisienne du parti démocratique de Côte d’Ivoire. Le militant actif du côté de la France a été évincé de la direction du Pdci par le chef du parti, Henri Konan Bédié. Aucune précision n’est faite dans le communiqué concernant les raisons de cette destitution. Mais tout porte à croire que cette destitution serait liée à certaines tensions internes dans la section parisienne du Parti démocratique de Côte d’Ivoire.

Réaménagement au sein de la section parisienne du Pdci Rda, la plus ancienne des formations politiques ivoiriennes. Dans un communiqué officiel diffusé dans la journée du mardi, Henri Konan Bédié a annoncé la destitution de Yao Basile de son poste de délégué général de la section Paris Seine et Marne du Pdci Rda. Les raisons de cette décision qui prend effet depuis le mardi, ne sont pas encore connues. Pour ceux qui suivent l’actualité du parti vert en France, la formation politique n’a pas échappé à des tensions internes l’année dernière. A plusieurs reprises, certains militants et cadres de la section parisienne sont montés au créneau pour recadrer Yao Basile sur certaines sorties médiatiques. Mais le responsable politique a de son côté toujours plaidé l’union au sein de la formation politique, surtout que le Pdci est lancé depuis son divorce avec le Rhdp, dans une opération de reconquête du pouvoir d’Etat à la prochaine élection présidentielle.

«Le président du Pdci Rda, vu la Décision N 0 0016- 2018/ PP/SE-REDG du 24 avril 2018, portant restructuration du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), dans les délégations générales – Vu la résolution du 6ème Congrès Extraordinaire, portant prolongation du mandat du Président du Parti ; Vu la Décision N 0 0010-2019/ PP/ CAB du 03 Mars 2019, portant nomination des membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA ; -Vu la décision N* 0054-2019/PP/CAB du 31 octobre 2019 complétant la décision N*0042-2019/PP/CAB du 22 août 2019 portant nomination des Délégués Généraux du PDCI-RDA ; — Vu les nécessités de service, décide : Article 1er : Madame Céline YASSINE LE GUERN DELLOH est nommée Délégué Général du PDCI-RDA de Paris Seine et Marne, en remplacement de Monsieur YAO Basile. Article 2 : La présente décision qui abroge toutes dispositions antérieures, prend effet à la date de sa signature.», rapporte le parti dans un communiqué officiel de son président. Henri Konan Bédié fait donc le grand ménage dans la section parisienne du Pdci Rda, avec l’éviction de Yao Basile remplacé depuis le mardi 12 mai par madame Céline Yassine Le Guern Delloh. Pour l’heure, aucun commentaire sur cette nouvelle nomination à la direction Paris Seine et Marne du Pdci Rda. Mais la section parisienne n’a pas échappé à des tensions internes l’année dernière. Henri Konan Bédié avait même été saisi au sujet d’une éventuelle tentative d’isolement de Noel Akossi Bendjo, ancien maire de la commune de Plateau en exil depuis plus d’un an.

Yao Basile soutenait pourtant la candidature de Bédié

«Monsieur le Directeur, Depuis un certain moment, vos écrits ou publications mettent à mal, la cohésion et la sérénité au sein de notre parti, le PDCI-RDA. Nous sommes au regret de vous adresser un « avertissement » en vous demandant de ne plus signer vos articles en qualité de Directeur de presse et de la communication de la Délégation Générale du PDCI Paris jusqu’à nouvel ordre. Merci de retirer tous vos articles compromettant la bonne marche de notre parti avec à sa tête le Président SEM Henri Konan BEDIE. Nous nous réservons le droit de prononcer votre exclusion en cas de récidive.», lançait Basile Yao qui interpellait Vabe Charles sur certaines déclarations concernant la candidature d’Henri Konan Bédié. Il y’a environ un an, l’ancien délégué du parti affirmait : «Sortons des passions extrêmes et parfois nuisibles. Ne perdons pas de vue, l’objectif à atteindre en 2020, avec en tête de peloton, notre guide, sem Henri konan Bedié Président du PDCI-RDA».