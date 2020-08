Candidature de Gbagbo : Said Penda recadre les partisans de l’ex-dirigeant

Présidentielle 2020 – Laurent Gbagbo peut-il se présenter à la présidentielle ivoirienne prévue pour le 31 octobre prochain ? Pour ses partisans, l’éligibilité de l’ancien dirigeant ivoirien ne fait aucun doute, d’autant plus qu’il a été acquitté par les juges de la première instance à la CPI il y’a un peu plus d’un an. Pourtant, l’ancien dirigeant a vu son nom être retiré de la nouvelle liste électorale mise à jour par la Commission électorale il y’a quelques jours.

La candidature de Laurent Gbagbo à la prochaine élection présidentielle ivoirienne reste encore à confirmer. Si l’on se fie aux derniers revirements à la commission électorale indépendante, l’ancien dirigeant ivoirien est de facto forfait pour la prochaine élection ivoirienne, malgré son acquittement par les juges de la première instance il y’a plus d’un an. Pour Said Penda, les démarches entamées récemment par l’avocate de l’ancien dirigeant ivoirien relèvent de l’ironie, d’autant plus qu’il est impossible pour l’ancien dirigeant de regagner la Côte d’Ivoire sans le verdict final des juges de la chambre d’appel. Rappelons que la Procureure Fatou Bensouda a décidé de faire appel de la décision d’acquittement rendue par les juges de la première instance en janvier 2019.

Laurent Gbagbo n’a pas été officiellement investi comme candidat du FPI, mais il est plus que jamais réclamé par ses partisans à trois mois de la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire. Mais sa participation à ce scrutin reste plus que jamais utopique, puisque l’ancien dirigeant a été retiré de la nouvelle liste électorale, suite à une mise à jour effectuée par la commission électorale indépendante ivoirienne. Pour le journaliste Saïd Penda, la décision de la commission électorale n’est guère une surprise : «Il nous a été donné, une fois de plus, d’assister cette semaine, à la théâtralisation de sa misérable situation par laurent gbagbo lui-même. Ses partisans ont en effet décidé d’investir le criminel de guerre gbagbo, malgré une condamnation à 20 ans ferme en Côte d’Ivoire avec privation de ses droits civiques. Quelques jours plus tard, son avocate, puis les responsables de son « parti », crient au scandale en faignant d’être surpris de ne pas voir le nom du boucher d’Abidjan sur la liste électoral. Sauf à être la plus incompétente des avocats de la planète, je doute fort que Me Habiba Touré ne sache pas qu’on ne peut plus figurer sur une liste électorale crédible, dès lors que l’on a perdu ses droits civiques. Que dire donc des dirigeants de l’aile gbagbo (lepeniste) du front populaire ivoirien qui désigne comme candidat un gbagbo dont on sait qu’il a été condamné à 20 ans de prisons, et qu’il est ainsi privé, de facto, du droit de se présenter à une élection… es deux-cas, on aurait pu en rire, s’il ne s’agissait pas d’une comédie qui met en scène un ancien Chef d’État et engagent des centaines de milliers de ses partisans. L’autre acte de cette pièce de théâtre sans fin s’est joué autour de l’annonce d’un retour imminent de gbagbo dans son pays. L’avocate, une fois de plus, est montée au créneau pour communiquer sur le dépôt d’une demande de passeport, par son client, à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Bruxelles. Or, Me Touré n’est pas sans ignorer qu’en sa qualité de pensionnaire de la CPI, seule cette institution est habilitée à demander un document de voyage pour le prévenu.», explique le journaliste africain.

Impossible de rentrer sans la fin de son procès

«La Côte d’Ivoire est implicitement exclue des pays où la CPI pourrait autoriser gbagbo et son complice dans les massacres de masse, blé goudé, à séjourner. Et pour cause, depuis quelques années, Abidjan est considéré comme un pays qui ne coopère plus pleinement avec la CPI, pour avoir refusé de remettre à la haute juridiction internationale simone gbagbo et le général dogbo blé, tous deux poursuivis par la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.», rapporte le journaliste africain.