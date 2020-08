Adama Bictogo : «Alassane Ouattara a le droit de se présenter»

Candidature de Ouattara – Pressé par les militants et cadres de son parti, le président ivoirien est revenu sur son engagement de ne pas briguer un nouveau mandat en Côte d’Ivoire. Lors d’une adresse solennelle à la nation ivoirienne la semaine dernière, le dirigeant ivoirien a déclaré qu’il se porterait candidat pour le compte du RHDP parti unifié. Le retour de Ouattara Alassane dans la course à la prochaine présidentielle a relancé les débats sur son éligibilité à cette élection, d’autant plus qu’il achève son deuxième mandat cette année.

La candidature de Ouattara Alassane à la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire divise toute la classe politique. Après la disparition brutale de son premier ministre, le président ivoirien a été sollicité par son parti et plusieurs militants en vue d’une candidature au scrutin d’octobre prochain. Evoquant un cas de force majeur, le dirigeant ivoirien a déclaré qu’il se porterait candidat en octobre prochain, une annonce qui alimente depuis des jours la polémique. A l’instar de la classe politique, les hommes de droit sont également divisés sur l’éligibilité du président ivoirien, qui s’apprête à briguer un nouveau mandat, au terme de son second quinquennat qui s’achève cette année. Favorable à cette candidature, Adama Bictogo était sur les antennes de RFI dans la journée du lundi. Le directeur exécutif du RHDP parti unifié a confirmé que le président ivoirien avait bel et bien le droit de se présenter à un nouveau mandat, arguant qu’il ne s’agit pas d’une révision constitutionnelle, mais plutôt de l’instauration d’une nouvelle Constitution par voie référendaire il y’a environ quatre ans de cela.

Le président Ouattara a-t-il trahi ses engagements en annonçant sa candidature à la présidentielle d’octobre prochain ? Pour l’opposition ivoirienne, il ne fait aucun doute que le chef de l’Etat n’a pas honoré son engagement pris au mois de mars, devant le congrès réuni dans la capitale politique ivoirienne. Adama Bictogo n’est pas de cet avis : «Je voudrais me féliciter et traduire toute notre reconnaissance au président Alassane Ouattara d’accepter d’être notre candidat. Il a été effectivement sollicité par nous. À l’analyse des militants et d’une bonne partie des Ivoiriens, le président Alassane Ouattara après la disparition brutale de notre candidat désigné le 12 mars 2020, nous avons considéré, au regard du contexte et du temps très court qui nous restait, qu’il était bon que le président Ouattara soit candidat. À l’analyse, il est encore implanté dans la conscience collective des militants Rhdp et des Ivoiriens, et symbolise l’unité, l’entente et la cohésion au sein de notre parti. Il a obéi au principe du devoir. Il a été appelé par la majorité des Ivoiriens. Il n’a pas renoncé à sa parole. C’est d’ailleurs en respect de son engagement le 05 mars 2020 devant le Congrès que le Rhdp a désigné Amadou Gon Coulibaly le 12 mars 2020. Donc dans la séquence des engagements, il a respecté son engagement. Mais il y a eu une situation exceptionnelle qui est arrivée brutalement le 08 juillet 2020. Permettez que le Rhdp ait le droit de faire une analyse. C’est vrai que le président de la République avait déjà pris toutes ses dispositions et qu’il a respecté le passage à témoin. Mais nous lui avons dit que nous respectons ses principes, son engagement personnel.», a lancé le directeur exécutif du parti unifié RHDP.

Une candidature légale

«Pour une fois, nous souhaitons qu’il mette en avant le devoir. Alassane Ouattara a le droit de se présenter à un autre mandat. Nous avons une nouvelle constitution qui a été adoptée en novembre 2016. Et la loi ne dispose que pour l’avenir, n’a d’effet rétroactif que si cela est clairement indiqué. C’est d’ailleurs en application de ce principe de non rétroactivité que les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent se porter candidat, sinon le président Bédié ne serait pas candidat. Ce n’est pas une révision de la constitution, mais une nouvelle constitution.», a martelé le directeur exécutif du RHDP, lors de son passage sur les antennes de RFI.