Le FPI prépare le retour de Laurent Gbagbo

Retour de Gbagbo – Après avoir introduit une demande, l’ancien dirigeant ivoirien a reçu deux passeports, dont l’un à caractère diplomatique. La délivrance de ces deux documents indispensables à son retour au pays a été favorablement accueillie par le front populaire ivoirien. La tendance dissidente du FPI annonce d’ailleurs l’envoi de plusieurs missions à l’intérieur du pays pour inviter les partisans du parti à se mobiliser pour le retour de l’ancien président ivoirien.

Le retour de Laurent Gbagbo demeure la priorité numéro 1 du front populaire ivoirien. C’est en tout cas l’information rendue publique par le comité central du FPI à l’issue d’une réunion. Acquitté par deux des trois juges de la chambre de première instance, l’ancien dirigeant ivoirien est dans l’attente du verdict final de son procès, verdict qui ne sera rendue que par les juges de la chambre d’appel, puisque la Procureure de la Cour Pénale Internationale, a décidé de faire appel de la rendue en janvier 2020 par les magistrats de la première instance. En attendant le verdict final, le front populaire ivoirien entend engager le combat pour le retour de l’ex-dirigeant au pays, surtout après la délivrance de ses deux passeports. L’ancien dirigeant ivoirien souhaiterait, selon les confidences de son avocate, rentrer en Côte d’Ivoire au cours du mois de décembre qui tend vers sa fin.

«Abordant le troisième point de l’ordre du jour relatif au retour du président Laurent GBAGBO, le Comité Central a entendu une communication du Secrétaire Général relative à la délivrance d’un passeport ordinaire et d’un passeport diplomatique au Président Laurent GBAGBO. Le Secrétaire Général a précisé que le président Laurent GBAGBO souhaite rentrer en Côte d’Ivoire en ce mois de décembre 2020 et lui a demandé de prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour convenir des modalités de son retour…Le Comité Central s’est félicité de cette information et a instruit le Secrétaire Général de faire diligence pour accélérer le processus du retour du président Laurent GBAGBO en Côte d’Ivoire, en mettant notamment en place un comité d’organisation. Le Comité Central a pris note du projet du Secrétaire Général d’organiser, dans les semaines à venir, une tournée d’information et de mobilisation des militants à travers tout le pays pour leur implication dans l’organisation du retour effectif du président Laurent GBAGBO en Côte d’Ivoire…Le Comité Central considère le retour du président Laurent GBAGBO comme la priorité absolue de son combat et instruit toutes les structures du Parti de se mobiliser à cette fin. Abordant le 4ème point de l’ordre du jour, le Comité Central a ouvert un large débat sur l’analyse de la situation et les perspectives. Il résulte de ce débat que ; • Le retour du président Laurent GBAGBO constitue la priorité absolue du combat du Front Populaire Ivoirien qui va envoyer des missions à l’intérieur du pays pour mobiliser ses militants et les inviter à préparer ce retour ; • Le Front Populaire Ivoirien répondra à toutes les invitations du Gouvernement au dialogue politique qui doit porter sur l’ensemble des conditions pouvant permettre de restaurer la démocratie et une paix durable en Côte d’Ivoire», rapporte le front populaire ivoirien dans un communiqué officiel. Outre le retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire, le comité central du front populaire ivoirien s’est également prononcé sur les élections législatives qui se tiendront dans le courant de l’année 2021.

Participer aux législatives

«Le Front Populaire Ivoirien, tout en continuant résolument le combat pour la création d’un cadre consensuel pour l’organisation d’élections justes et transparentes, participera aux élections législatives, municipales et régionales et se donnera, en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l’opposition ivoirienne, notamment avec le PDCI-RDA, les moyens de les gagner…Le Comité Central invite tous les militants, tous les sympathisants, dans les Fédérations, les Sections et les Comités de base, à se mobiliser et poursuivre le combat pour le retour du Président Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire.», souligne le FPI.