Elections législatives : le RACI propose une candidature conjointe avec le RHDP

Les élections législatives du 6 mars 2021 verront la participation du Raci, une formation politique fondée par Kanigui Soro. A l’issue d’une réunion avec des membres du bureau politique le week-end dernier, la formation politique a annoncé qu’elle proposerait une candidature conjointe avec le RHDP actuel parti au pouvoir. Le Raci participera donc aux législatives sous la bannière du parti unifié RHDP. Pour l’heure, le parti présidentiel est en ordre de bataille pour la présentation de ses candidats aux législatives, des législatives qui seront marquées par une large participation de l’opposition ivoirienne, si l’on en croit les conclusions du dialogue politique, mais aussi certains communiqués rendus par les partis politiques de l’opposition récemment. Comme il fallait s’y attendre, Guillaume Soro n’a pas manqué de réagir à ce retournement de veste de son ancien allié Kanigui Soro. Dans son adresse à la nation, le président du GPS n’a pas manqué d’interpeller ses partisans qui l’ont récemment abandonné pour militer en faveur d’autres causes.

«Sur convocation du Président du RACI, le Député SORO Kanigui Mamadou, le Directoire du RACI s’est réuni ce dimanche 03 janvier 2021 au siège du parti sis à la Riviera palmeraie. Au terme de cette réunion le directoire a tenu à se prononcer sur la modalité de la participation du RACI aux législatives du 06 mars 2021. Le Directoire du RACI, après l’analyse de la situation sociopolitique marquée par l’organisation des futures élections législatives a décidé ce qui suit : 1- le Directoire du RACI, dans le soucis de renforcer le Président de la République en créant les conditions d’une victoire écrasante aux élections législatives et en consolidant la confiance entre le RACI et le RHDP a décidé que la participation aux élections des députés se fera sous la bannière RHDP ; 2- Le parti invite ses militants et l’opinion publique à se mobiliser pour une victoire écrasante du RHDP aux élections législatives du 06 mars 2021 ; 3. Le Directoire du RACI recommande une synergie d’actions impliquant les deux parties en vue de rassurer les bases. 4 . Le directoire du RACI soutient la démarche politique initiée par le président du RACI vis à vis du RHDP et a décidé de l’organisation d’un bureau politique dans un délai très proche pour informer toutes les structures du parti et examiner les propositions du président du parti relativement à la vie du parti dans un cadre de concertation plus élargie.», lisons-nous dans un communiqué officiel. A en croire le rapprochement entre les deux formations politiques, le RACI ne devrait pas tarder à officialiser son adhésion au parti unifié RHDP dans les mois à venir, probablement après les élections législatives du 6 mars.

Réaction à chaud de Soro

« Générations et Peuples Solidaires devra redonner à la politique en Côte d’Ivoire, ses lettres de noblesse, sa vertu, des principes et des valeurs. Nous ne nous sommes pas engagés en politique pour changer de statut social !Vous en conviendrez, car si c’était le cas, personnellement, je n’aurais pas rendu ma démission de la présidence de l’Assemblée nationale. J’aurais plutôt cédé à la tentation d’être l’obséquieux et servile accompagnateur de M. Alassane Ouattara et je serais, à ce jour, coté au sein de ses laudateurs. En ces temps de confusion politique, il nous faut courageusement adopter des positions et une attitude en faveur du seul peuple souverain de Côte d’Ivoire », a déclaré Guillaume Soro.