Covid-19 Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo fait des dons aux populations

Coronavirus en Côte d’Ivoire : de nombreuses personnalités politiques ivoiriennes se sont joints à l’effort de solidarité lancé à l’endroit des populations impactées par la crise sanitaire que le pays traverse depuis deux mois environ. Outre les nombreuses entreprises de la place qui ont effectué des dons, plusieurs personnalités politiques ont procédé à la distribution de kits sanitaires aux populations. Ancienne première dame de Côte d’Ivoire, Simone Gbagbo n’est pas restée en marge de cette chaine de solidarité.

Simone Gbagbo n’est pas restée insensible à l’élan de solidarité à l’endroit des personnes vulnérables impactées par la maladie à Covid-19 en Côte d’Ivoire. L’ancienne première dame a procédé à la remise de plusieurs kits sanitaires aux populations ivoiriennes. Plus de 10 000 masques ont été offerts par l’ex-première dame aux populations ivoiriennes. Réagissant à la situation sanitaire actuelle du pays, l’ancienne première dame ivoirienne a salué les efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus en Côte d’Ivoire. L’ancienne première dame ivoirienne a également invité le gouvernement à maintenir le cap des efforts pour endiguer cette épidémie. Depuis le mardi 2 juin, la Côte d’Ivoire a officiellement franchi la barre des 3000 cas confirmés de maladie à Covid-19. Avec un taux de guérison qui avoisine les 50%, la Côte d’Ivoire semble être sur la bonne voie pour en finir avec cette pandémie.

«Depuis un peu plus de 2 mois, notre pays, est confronté à la grave crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19. Je voudrais, d’emblée, féliciter une fois de plus toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour nous éviter la catastrophe sanitaire que nous craignions tous. Notre reconnaissance et nos remerciements au corps médical (médecins, infirmiers, infirmières, pharmaciens, laborantins etc.) sont éternels. Même sous-équipés, même scientifiquement impréparés, même sous-protégés, ils s’acharnent à surmonter les peurs intérieures, les risques de contamination personnelles, pour recevoir les malades, les soigner, les guérir. Soyez bénis. Que le Seigneur n’oublie aucun de vos bienfaits….C‘est cependant encore une fois, le lieu de nous rappeler à tous, la nécessité de continuer, malgré les récentes mesures d’allègement, à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Le monstre n’a pas encore disparu de notre terre. Il est encore là, tapi dans nos cités et prêt à tuer. Ne faisons donc preuve d’aucune négligence, ni de désinvolture, ni de triomphalisme inadéquat», révèle l’ancienne première dame Simone Gbagbo. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Côte d’Ivoire, l’ancienne première dame ivoirienne a offert plusieurs kits sanitaires aux populations ivoiriennes : «Il s’agit de : ‒ 15 500 Bavettes chirurgicales, ‒ 10 000 Masques ordinaires ‒ 370 Masques FFP1 et 2, ‒ 100 Combinaisons de protection, ‒ 1 000 Charlottes de protection, ‒ 100 Surchaussures, ‒ 56 Kits de lavage de main, ‒ Des lingettes mains ‒ Des thermomètres infrarouge pistolet, ‒ Des Draps de Consultation Microfibre ‒ Des poubelles à pédale ‒ Des gels hydro alcooliques. Tous ces dons seront répartis entre l’Hôpital Militaire d’Abidjan (H.M.A), l’Hôpital Houphouët Boigny d’Abobo, le dispensaire d’Anonkoua-Kouté, la chefferie d’Anono, l’Hôpital de Grand-Bassam, l’Hôpital de Bonoua, les dispensaires de Moossou, de Vitré 1, de Vitré 2, d’Ebra et les populations civiles des 6 dernières localités citées.», rapporte l’ex-première dame ivoirienne.

Plus de 3000 cas confirmés en Côte d’Ivoire

«Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour, mardi 02 juin 2020, 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 470 échantillons prélevés soit 15,5% de cas positifs, 34 guéris et 00 décès. A la date du 02 juin, la Côte d’Ivoire compte donc 3 024 cas confirmés dont 1 501 personnes guéries, 33 décès et 1 490 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 28 120. Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique insiste sur le fait que la pandémie n’est pas terminée.», rapporte le ministère de la santé.