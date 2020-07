Coronavirus Côte d’Ivoire : le taux de guérison approche les 50%

Covid-19 – Avec plus de 11 000 cas confirmés depuis le mois de mars, la Côte d’Ivoire n’a toujours pas réussi à éradiquer la pandémie de la Covid-19. Selon le dernier bilan établissement par les autorités sanitaires, le pays compte à ce jour 78 décès du nouveau coronavirus. A l’échelle africaine, la pandémie progresse fortement puisque selon l’OMS, la barre des 500 000 cas de contamination vient d’être franchie en Afrique, avec un taux de guérison avoisinant les 48%.

Le taux de guérison de la Covid-19 en Côte d’Ivoire est rassurant, malgré une forte progression de la pandémie ces dernières semaines. Selon le dernier bilan établi par le ministère de la santé, le pays compterait plus de 11500 cas confirmés de nouveau coronavirus, depuis le 1er cas qui remonte au mois de mars. En Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire reste l’un des états les plus touchés par cette pandémie, après le Nigéria et le Ghana. Si le déconfinement de la Côte d’Ivoire est en marche depuis le mois de mai, l’isolement de la capitale économique ivoirienne est toujours maintenue, Abidjan étant l’épicentre de la maladie avec plus de 90% des cas de contamination. Avec un taux de guérison qui avoisine les 50% la Côte d’Ivoire enregistre par la même occasion 78 décès de la maladie à Covid-19 depuis le mois de mars.

La Côte d’Ivoire fait toujours face à la pandémie de la Covid-19, avec une forte progression du nombre de cas confirmés ces dernières semaines. La hausse quotidienne du nombre de tests effectués explique en partie la hausse des cas : «Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour, mercredi 08 juillet 2020, 310 nouveaux cas de Covid-19 sur 1 841 échantillons prélevés soit 16,8 % de cas positifs, 84 guéris et 02 décès. Nous avons noté deux décès survenus au Service des Maladies Infectieuses et Tropicales du CHU de Treichville et au site de prise en charge du CHU de Yopougon. Il s’agit de deux patients de 69 ans et 68 ans. Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique présente ses condoléances aux familles éplorées. A la date du 08 juillet , la Côte d’Ivoire compte donc 11 504 cas confirmés dont 5 571 personnes guéries, 78 décès et 5 855 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 69 009. Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique rappelle que la pandémie n’est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladie chroniques, à réduire leur déplacement afin de se protéger et de préserver leur santé. Le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique en appelle donc à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun.», a fait savoir le ministère de la santé dans son point quotidien de la maladie à Covid-19. Si, le continent africain résistait il y’a quelques mois, l’Afrique compte aujourd’hui plus de 500 000 cas de coronavirus à ce jour.

Appel à la prudence

«Les communautés de tout le continent ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la pandémie, en particulier au moment où les pays commencent à assouplir les mesures de confinement et à ouvrir leurs frontières… Alors que les gouvernements continuent à mettre en œuvre des mesures de santé publique, les individus doivent rester aussi prudents et vigilants que jamais pour se protéger eux-mêmes, ainsi que leurs familles et leurs communautés. Le lavage des mains, le port de masques, la distanciation physique et d’autres mesures préventives sont essentiels pour contrôler la transmission, sauver des vies et faire en sorte que les systèmes de santé déjà débordés n’atteignent pas leur point de rupture.», explique Ahmed Al-Mandhari, directeur de l’OMS pour la Méditerranée orientale. En Côte d’Ivoire l’isolement du Grand Abidjan est toujours maintenue malgré une ouverture progressives des frontières aériennes.