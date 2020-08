Côte d’Ivoire : Simone Gbagbo guérie du coronavirus

Coronavirus en Côte d’Ivoire – Plusieurs personnalités politiques ivoiriennes ont annoncé avoir été testées positives à la Covid-19. Mais très peu de personnes étaient informées de la contamination de l’ancienne première dame Simone Gbagbo. Très active depuis son amnistie, l’ancienne première dame ivoirienne a raréfié ses sorties et déplacements ces dernières semaines, en raison de son état. Aujourd’hui, c’est dans une joie lisible qu’elle a annoncé à ses partisans avoir vaincu la maladie à coronavirus, une maladie qui a déjà fait plus d’une centaine de morts en Côte d’Ivoire, selon les dernières informations révélées par le ministère de la santé.

Simone Gbagbo vient d’annoncer sa guérison de la maladie à coronavirus, une pandémie qui a déjà fait plus d’une centaine de morts sur le territoire ivoirien, d’après le bilan quotidien du ministère ivoirien de la santé. Parmi les personnalités politiques ivoiriennes atteintes par cette maladie, l’actuel premier ministre Hamed Bakayoko. Le secrétaire général de la présidence a également déclaré avoir été atteint par la Covid-19. L’ancienne première dame ivoirien n’a pas mis ses partisans et militants dans la confidence, concernant son état de santé. Mais ces dernières semaines, Simone Gbagbo avait réduit ses déplacements et rencontres avec les militants de son parti, pour éviter d’exposer ces derniers à la maladie. Ce mardi 11 août, l’ancienne première dame déclare avoir été guérie de la maladie à Covid-19.

«Chers frères, Chères sœurs, Je reviens de loin. De très loin. J’ai été contaminée par le Coronavirus, et pendant près de 2 mois, je suis restée immobilisée par cette maladie, coupée de tout le monde et de toutes les activités. L’expérience a été rude, très rude, mais le Seigneur Jésus, le Dieu qui guérit est resté à mes côtés et m’a littéralement sortie des griffes de la mort. Frères et sœurs, cette maladie existe vraiment et elle peut tuer. Elle est vicieuse et scélérate mais on peut la vaincre. Et moi, je l’ai vaincu. Elle s’est présentée à moi comme une hydre à trois têtes La première tête attaque l’appareil respiratoire, depuis le nez, les voies nasales, la gorge, les bronches et les poumons. Et c’est cette tête qui entraine le rhume, la toux et les difficultés respiratoires quand l’attaque est grave et que les poumons sont atteints. Fort heureusement, je n’ai pas souffert de difficultés respiratoires. Mais j’ai tout le temps trainé un rhume et une toux agressive et épuisante. La deuxième tête attaque l’énergie, la force. J’avais perdu toute force, toute énergie; incapable de me lever, de m’alimenter, de prendre toute seule soin de moi, de tenir une conversation, même au téléphone. Aujourd’hui, mon énergie est revenue, et ma force revient peu à peu. La troisième tête agit comme le palu. J’avais permanemment la fièvre. Elle n’était pas très forte, mais elle me faisait grelotter et claquer des dents de façon irrépressible. Mon appétit était totalement coupé ; mon odorat perdu. Mes organes étaient attaqués et ma glycémie déréglée. J’ai donc perdu rapidement, une dizaine de kilos.», a révélé l’ancienne première dame ivoirienne ce mardi. Simone Gbagbo, après avoir raconté son expérience de la maladie à coronavirus, a appelé les ivoiriens à la vigilance pour éviter une propagation de la pandémie.

105 morts du coronavirus en Côte d’Ivoire

«Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a enregistré ce jour lundi 10 août 2020, 83 nouveaux cas de Covid-19 sur 815 échantillons prélevés soit 10,2% de cas positifs, 126 guéris et 0 décès. A la date du 10 août, la Côte d’Ivoire compte donc 16 798 cas confirmés dont 13 052 personnes guéries, 105 décès et 3 641 cas actifs. Le nombre total d’échantillons est de 109 677.», rapporte le ministère de la santé dans un communiqué. Au niveau des décès, la Côte d’Ivoire fait mieux que le Madagascar qui selon les derniers chiffres, totalisent à ce jour plus de 150 décès de la maladie à covid-19.