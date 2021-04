Hôpitaux publics de Cocody : Hassan Hayek interpelle le maire Yacé

Scandale au CHU de Cocody – Le Centre Hospitalier et Universitaire de la commune de Cocody est depuis quelques jours au cœur d’un nouveau scandale, suite au décès des jumeaux d’un jeune couple. Après le coup de gueule lancé par le père meurtri des jumeaux décédés, une enquête a été ouverte par le nouveau ministre de la santé afin de situer les responsabilités.

L’accueil et le traitement dans certains hôpitaux publics ivoiriens est sans cesse décrié par les ivoiriens. Dans la commune de Cocody par exemple, le CHU s’était illustré de la pire des manières après le décès d’un mannequin pour manque d’assistance, alors que cette dernière était visiblement mal en point. Il y’a de cela plusieurs semaines, Coulibaly Assane Keita, fondateur de la plateforme Police Secours, lançait un énorme coup de gueule contre certains membres du personnel du CHU de Cocody, après le décès de sa sœur. Aujourd’hui, c’est un jeune couple qui dénonce le manque d’attention du personnel du CHU suite au décès de ses jumeaux. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux il y’a quelques jours, Armand Moro faisait part de son raz-le-bol contre le personnel du Chu dont la négligence de certains avait coûté à ses deux nouveaux-nés. Le nouveau ministre de la santé s’est immédiatement saisi de cette affaire, annonçant l’ouverture d’une enquête pour situer les responsabilités. Ce nième incident a aussi été l’occasion pour Hassan Hayek d’adresser des doléances au maire de la commune de Cocody.

L’incident survenu au CHU de Cocody il y’a quelques jours, alimente fortement les débats sur l’accueil et le traitement dans les hôpitaux publics. Pour un problème de couveuse, le couple Moro a récemment perdu ses jumeaux. Pour le vagabond de la charité, le maire de la commune de Cocody devrait apporter sa part à l’édifice en dotant les hôpitaux publics de couveuse : «Cocody comporte 6 Hôpitaux publics qui sont aussi sous la coupole de la mairie de cocody ! Mr le maire vous êtes aussi Le représentant de l’état dans ses Hôpitaux donc normalement vous siegez là-bas ! Mr le maire yace de notre magnifique commune cocody qui est toujours citée comme exemple ! Depuis un moment chaque jour notre commune est indexée a cause de certains soucis liés à nos hôpitaux ! Manque de couveuse /rapport médecin patient complexe /stress permanent de la population et du corps médical etc tout cela est dû à l’ambiance électrique créé par le manque de place , la fatigue et le surmenage des médecins du chu de cocody et autres ! L’un des plus gros problèmes auquel nous sommes toujours confronté est celui des fameuses couveuses ! Le problème de place peut se gérer si tous les 6 hôpitaux publics sont munis de couveuse ! Cela peut désengorger la maternité et le service néonatalogie du chu de cocody ! Mr le maire !la mairie de cocody est l’une des plus prestigieuses de la côte d’Ivoire avec un budget conséquent non pas en million mais en milliard je pense ! Mr yace une couveuse coûte environ 2 millions ! Même si vous en achetez 20 couveuses ou 30 couveuses pour 60 000 000 pour munir toutes ces 6 cliniques de couveuses non seulement vous sauverez des bébés et des mamans mais vous creverez l’abcès et vous aurez contribué à tuer cette pression négative qui est entrain de ronger toute la population!», a lancé Hassan Hayek.

Enquête ouverte dans l’affaire Moro

«Une enquête des Services de l’Inspection Générale du Ministère est en cours, à l’effet de me faire une idée claire de la situation, d’identifier les auteurs des dérives mentionnées dans le récit du Couple Armand Moro, pour des sanctions exemplaires ». L’information a été portée à la connaissance du Couple MORO suite à une audience accordée au couple par le ministre en charge de la Santé, M. DIMBA PIERRE, le mardi 13 avril 2021, à son cabinet.», indique le ministère de la santé.

Commentaire

Commentaire