Looping Agence Tous Risques : comment est-il devenu le capitaine Murdock

Sharlto Copley – L’acteur sud-africain figure parmi les stars du cinéma qui ont été sollicités pour incarner un rôle dans l’adaptation de la série Agence Tous Risques. Dans un entretien, le producteur et scénariste sud-africain a confié les raisons pour lesquelles la production du film avait décidé de lui confier le rôle de ce pilote hors norme qui a marqué les esprits de plus d’un par ses impressionnantes cascades réalisées dans le film sorti en juin 2010.

Looping de l’Agence Tous Risques a marqué les amateurs du septième art dans l’adaptation de la série il y’a de cela environ une dizaine d’années. L’acteur producteur sud-africain s’est notamment distingué dans le film à travers ses cascades extrêmement dangereuses, mais aussi par une ironie qui dédramatise les situations les plus dangereuses. Dans la vraie vie, le capitaine Murdock dans le film à succès, endosse différentes casquettes. Mais c’est en tant qu’acteur que Sharlto Copley, acteur sud-africain de 46 ans, a rejoint il y’a quelques années Bradley Cooper, Liam Neeson et Rampage sur la scène de tournage du film Agence Tous Risques. Ce n’est pas un hasard si la production du film a décidé de confier le rôle du pilote chevronné à l’acteur sud-africain. Dans un entretien, le producteur et scénariste sud-africain a révélé les raisons pour lesquelles il a été choisi pour incarner le personnage du capitaine Murdock, le pilote insouciant qui réalise dans la plus grande ironie les cascades les plus dangereuses.

Connu à l’état civil sous le nom de Sharlto Copley, l’acteur Looping de l’Agence Tous Risques a donné des sueurs froides à l’acteur barracuda dans l’adaptation de la série sur les grands écrans il y’a quelques années. Producteur et scénariste, c’est en qualité d’acteur que la star du cinéma intègrera la redoutable équipe du colonel Hannibal pour une mission des plus dangereuses. Après le succès du film Agence Tous risques qui a aura coûté tout de même 110 millions de dollars à la production, l’acteur est revenu sur le personnage ironique parfois fou qu’il a incarné il y’a quelques années, aux côtés d’autres grosses pointures du cinéma comme Bradley Cooper ou encore Liam Neeson, deux acteurs qui ne sont plus à présenter. Pour Sharlto Copley, sa présence dans le film pour jouer le rôle de Looping est étroitement lié à son rôle à succès dans District 9, sorti un an avant l’adaptation en film de la série Agence Tous Risques : «Jules Daly, l’un des producteurs de RSA, avait vu District 9 juste avant sa sortie. Elle est entrée dans l’une des projections grâce à sa relation avec Neill [Blomkamp], qui est remplacé par RSA pour les publicités. Et, quand elle l’a vu, elle a pensé que je serais un bon candidat pour Murdock. À ce jour, je ne sais toujours pas comment elle a établi ce lien avec le personnage de Wikus. Elle ne savait pas que je pouvais faire des accents et des voix différents, ou avait grandi en copiant le Murdock de Dwight Schultz d’une certaine manière, ou du moins l’admirait. C’était une supposition assez étrange et impressionnante, hors de cela… Je voulais le jouer plus comme le Murdock original. Et, j’ai envoyé cette cassette à Joe, en prévenant tout affrontement et juste pour dire à Joe: ‘‘Que pensez-vous de cela? Plutôt que d’en parler, jetez un œil et, si vous l’aimez, alors j’adorerais le faire.’’ C’est ce qui est arrivé.», rapporte l’acteur sud-africain de 46 ans.

Un rôle qui compte encore améliorer

«Je pense que nous trouverions notre rythme, chaque fois que nous en aurions l’occasion, et nous sauterions tous dessus, chaque fois que nous aurions ces moments ensemble. Et, certainement, le personnage Murdock est un personnage que j’apprécie vraiment. Je pense qu’il peut être vraiment divertissant. C’est un personnage vraiment amusant à faire.», a fait savoir celui qui incarne le personnage de Looping dans le film sorti en juin 2010. Seul bémol, la fameuse suite du film sorti il y’a une décennie se fait toujours attendre.