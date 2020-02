Tirage de l’euromillion de la St Valentin 2020

Résultat du 14 février – Pour cette soirée de la Saint-Valentin, nombreux sont les joueurs qui s’attendaient à une cagnotte exceptionnelle mise en jeu. Mais la Française des jeux et ses partenaires européens pont seulement mis en jeu la somme de 17 millions d’euros ce soir dans la loterie européenne, ce qui signifie que le mois de la célébration de l’amour a connu son tout premier gagnant. Mais cette soirée risque d’être plus que romantique si vous avez les bons numéros du jour. Concernant le tirage My Million, l’heureux gagnant de la soirée nous vient de l’Ile-de-France. Alors si vous avez validé une grille depuis cette région ce vendredi, vous avez une deuxième chance d’être millionnaire, si vous n’avez pas été en mesure de deviner la bonne combinaison de la soirée.

Les résultats du tirage euromillion de ce vendredi 14 février 2020 viennent d’être mis en ligne. Bien avant de vous dévoiler les numéros gagnants de la soirée, il est important de rappeler que la règle d’un gagnant par mois a été respectée pour le mois de l’amour. Pour cette soirée de Saint-Valentin, les compteurs sont revenus à la mise initiale dans cette loterie européenne, pour dire que nous avons eu un gagnant mardi dernier dans cette loterie. Si cette soirée reste exceptionnelle, nous rappelons que la cagnotte mise en jeu s’élève seulement à 17 millions d’euros. Pour remporter cette somme, la règle n’a toujours pas changé, puisqu’il vous faut deviner tout simplement la bonne combinaison du jour. Il aurait fallu pour cela valider au préalable une grille euromillion avant la fermeture des points de vente. A défaut de toucher le jackpot en cette soirée de Saint-Valentin, nous vous rappelons que la Française des jeux vous offre une deuxième chance d’empocher la somme d’un million d’euros. Les franciliens sont encore à l’honneur ce soir pour ce tirage My Million effectué peu de temps avant celui de la loterie européenne.

Les résultats de la loterie euromillion ont été diffusés en direct il y’a quelques instants en présence d’un huissier de justice comme c’est toujours le cas. Mais de nombreux joueurs n’ont pas eu la possibilité de suivre ce live pour diverses raisons. Alors si vous figurez sur la liste de ces joueurs qui ont manqué le tirage en direct, alors nous vous proposons de découvrir les numéros qu’il fallait jouer ce soir pour remporter la cagnotte du jour. Pas de méga cagnotte pour cette soirée exceptionnelle de la Saint-Valentin. L’heureux gagnant de la soirée n’empochera pas plus de 17 millions d’euros car la Fdj et ses partenaires sont revenus à la mise initiale. Sans plus attendre, voici les numéros qu’il fallait jouer pour empocher le jackpot proposé par la française des jeux et ses partenaires européens ce soir : 5-20-35-41-49. Outre la combinaison des cinq chiffres, il vous fallait également avoir absolument les deux numéros étoiles du jour pour espérer empocher les 17 millions d’euros, la 6 et la 10. L’heure est venue de vérifier votre grille pour savoir si le jackpot du jour vous revient de droit. Si les résultats du tirage euromillion sont identiques aux numéros que vous avez cochés ce vendredi sur votre grille, alors les 17 millions d’euros sont à vous, une fois que les impôts seront déduits de votre gain.

Résultats du tirage My million

On le sait tous, il n’est pas toujours évident d’avoir un gagnant, puisque les probabilités de gain dans cette loterie sont minces, une chance sur plus de 139 millions. C’est pour compenser cela que la FDJ récompense un joueur lors de chaque tirage de la somme d’un million d’euros. Pour repartir avec ce million, pas besoin d’une mise supplémentaire, il suffit juste que votre code My Million soit tiré au sort. Selon les informations fournies par la FDJ, l’heureux millionnaire de la soirée pour ce tirage est francilien. Si vous habitez l’ile de France et que vous êtes le détenteur du ticket portant le code MO 198 0573, alors vous venez d’empocher la somme d’un million d’euros.