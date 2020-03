Coronavirus : cinq nouveaux cas confirmés en Côte d’Ivoire

Covid-19 Côte d’Ivoire – Le ministère de la santé a confirmé ce vendredi cinq nouveaux cas de Covid-19 sur le territoire ivoirien. Désormais, le pays compte 14 cas de Coronavirus, depuis le premier cas diagnostiqué il y’a un peu plus d’une semaine. De nouvelles mesures ont été prises ce vendredi pour lutter contre la propagation du virus qui pour l’instant, n’a affecté que la capitale économique ivoirienne et la localité de Yaou. Rappelons que le premier cas de Covid-19 sur le sol ivoirien a été guéri.

Le Coronavirus en Côte d’Ivoire gagne du terrain malgré les mesures mises en place par le gouvernement depuis quelques jours. Selon un communiqué du ministère de la santé, cinq nouveaux cas de Covid-19 ont été confirmés ce vendredi 20 mars. Les cinq personnes infectées sont toutes rentrées de voyage au mois de mars. Parmi les cinq nouveaux cas confirmés sur le sol ivoirien un couple français qui réside dans la commune de Marcory. Mais selon le ministre de la santé, l’Etat des nouveaux malades du Covid-19 reste stable. Dans le même temps, un cas suspect a été identifié ce jour dans la commune de Jacqueville. Si certains médias se sont empressés de confirmés que ce suspect a été contrôlé positif au Coronavirus, les ivoiriens devraient être situés dans la journée du samedi sur ce nouveau cas. Les résultats des analyses effectuées ce vendredi ne seront disponibles que dans 24h. Pour l’heure, aucun cas de décès en Côte d’Ivoire du Covid-19. A en croire le ministre ivoirien de la santé, les individus contrôlés positifs au Covid-19 réagissent pour l’instant bien à cette maladie.

«Cing (05) nouveaux cas ont été confirmés positifs ce jour au coronavirus portant le nombre

des cas confirmés à quatorze (14) dont un guéri. Il s’agit de :

1. Un homme de nationalité française ågé de 36 ans résidant à Marcory résidentiel qui

a effectué un séjour en France pour un mariage d’où il est revenu le 15 mars 2020 avant de

présenter un syndrome pseudo grippal. Il est l’époux d’un cas confirmé positif ;

2. Une dame de 36 ans de nationalité française, résidant à Marcory résidentiel, qui a

voyagé avec son époux en France pour un mariage et qui est revenue avec lui;

3. Une dame, Ivoirienne, ågée de 40 ans, rėsidant à Yaou, sous-préfecture de Bonoua,

qui a présenté une toux à son retour d’un voyage en France le 14 mars 2020:

4. Un homme de nationalité Libanaise, ågé de 38 ans, ayant voyagé en France d’où il

est revenu le 12 mars 2020. Suite à ce voyage, il a présentė une fièvre et une toux qui ont

nécessité un prélèvement; 5. Un homme de nationalité Libanaise, ågé de 49 ans, qui a effectué un voyage au

Liban d’où il est revenu le 05 mars 2020.», révèle ce vendredi le ministère ivoirien de la santé dans un communiqué. Selon Aka Aouélé, le premier cas de Covid-19 en Côte d’Ivoire a été guéri. Ce dernier devrait très rapidement regagner sa famille. Avec ces cinq nouveaux cas, le pays passe désormais à quatorze cas de Covid-19, un peu plus d’une semaine après le premier cas confirmés. C’est la première fois qu’un cas de Coronavirus en Côte d’Ivoire est confirmé hors de la capitale économique ivoirienne.

Un cas suspect à Jacqueville

«Lundi 16 mars, un Ivoirien vivant en Belgique est rentré à Abidjan par l’Aéroport FHB. Il a passé la nuit dans un hôtel dans les environs de l’Aéroport…Vu son état fiévreux et venant de la Belgique,Les autorités sanitaires de jacqueville ont alerté le ministère de la santé et de l’hygiène publique qui ont recommandé l’isolement du patient et son oncle. Le ministère a aussitôt acheminé un kit pour faire l’examen et savoir exactement de quoi souffre le patient. Le prélèvement a été fait à 15 h30 ce jour même à Jacqueville. Les résultats sont attendus dans 24 heures.», rapporte le maire de Jacqueville dans un communiqué.