Côte d’Ivoire : des nouvelles rassurantes de Dominique Ouattara

Coronavirus en Côte d’Ivoire – Contrairement au voisin du Faso, aucun ministre ivoirien n’est encore touché par l’épidémie Covid-19. Il y’a quelques jours pourtant, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait créé la stupeur en annonçant son auto-confinement, suite à un contact avec un individu contrôlé positif au Coronavirus. Mais aux dernières nouvelles, le premier ministre ivoirien serait négatif à cette épidémie. Des bruits de couloir annonçaient aussi une éventuelle contamination de Dominique Ouattara.

Les nouvelles rassurantes de Dominique Ouattara viennent mettre un terme à de nombreuses spéculations qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux concernant son état de santé. Avec cette crise sanitaire mondiale, les fakes news sur l’épidémie de Coronavirus se propagent malheureusement à une vitesse fulgurante, aussi bien concernant les traitements que l’identité de certaines personnes hautes placées qui seraient porteuses de cette maladie. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly a récemment montré l’exemple en s’auto-confinant après avoir été en contact avec une personne contrôlée positive au test du Covid-19. Mais le premier ministre ivoirien a par ailleurs précisé qu’il ne présentait pas les symptômes de la maladie, mais a toutefois décidé de se mettre en auto-confinement. Dans le même temps, des informations circulaient sur les réseaux sociaux faisant état d’une contamination de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara. Il n’aura pas fallu longtemps à l’épouse du président Ouattara Alassane pour démentir cette fausse information et rassurer ainsi les ivoiriens sur son état de santé.

«Chers amis, Le monde entier traverse des moments difficiles en raison de la propagation du coronavirus qui endeuille nos familles, bouleverse l’économie et chamboule nos habitudes. Je voudrais tout d’abord m’incliner devant la mémoire de tous les disparus et apporter ma sincère compassion aux familles endeuillées. Je prie pour le rétablissement des malades et j’adresse toute ma sympathie au personnel soignant qui est admirable dans cette épreuve. Fort heureusement, à ce jour la Côte d’Ivoire ne déplore aucun décès même si, de nombreux cas ont été signalés. Nous le savons cette crise sanitaire mondiale est grave, mais nous pourrons la contenir si chacun de nous, à quelque niveau qu’il soit, fait obstacle à la maladie en respectant les mesures barrières instaurées par les autorités. Mon époux, le Président Alassane OUATTARA et moi même allons très bien et respectons également les gestes de précautions indiqués. Je vous souhaite une très bonne santé et surtout prenez bien soin de vous-même et de vos familles. Que Dieu vous protège.». C’est par ce message que l’actuelle première dame de Côte d’Ivoire a mis un terme aux spéculations sur son état de santé dans cette période de crise sanitaire mondiale. Sur la toile, certaines informations relayées indiquaient que l’actuelle première dame ivoirienne aurait été contrôlée positive au test du Covid-19, des informations formellement démenties par la présidente de l’ONG Children Of Africa. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly se porte bien également, peu de temps après une annonce sur sa page qui avait suscité une certaine crainte chez ses partisans. Sur les réseaux sociaux, Amadou Gon Coulibaly a annoncé qu’il se plaçait en auto-confinement après avoir été en contact avec un individu contrôlé positif au Coronavirus en Côte d’Ivoire. Mais il y’a eu plus de peur que de mal visiblement car les dernières nouvelles indiquent que le premier ministre ivoirien ne présente pas les symptomes de la maladie Covid-19.

Abidjan placé en confinement

Selon un communiqué du ministre de la sécurité il est désormais interdit d’entrer ou de sortir de la capitale économique ivoirienne, décision prise dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus sur le territoire ivoirien. A ce jour, le pays enregistre 80 cas confirmés de Covid-19. L’état d’urgence a été décrété par le président ivoirien qui a même instauré un couvre-feu sur l’ensemble du territoire de 21h à 5h du matin. L’administration publique se réorganise pour le mode de travail en double vacation, l’objectif étant de freiner la propagation du virus dans la capitale économique placée en isolement.