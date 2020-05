Réseaux sociaux : Guillaume Soro prend ses distances avec un avatar

Avatar Bintou Cissé – Guillaume Soro a axé sa stratégie une bonne partie de sa stratégie de communication sur les réseaux sociaux. L’ensemble des mouvements et partis politiques acquis à sa cause communiquent donc régulièrement avec leurs partisans sur les réseaux sociaux, pour les tenir informés de l’évolution du climat socio-politique. A en croire un communiqué rendu par le GPS fondé par l’ancien chef du parlement ivoirien, certains avatars prétendant parler au nom du mouvement politique n’auraient en réalité reçu aucune autorisation ni caution officielle. Ce serait le cas de la dénommée Bintou Cissé.

La communication sur les réseaux sociaux fait partie intégrante de la stratégique politique de Guillaume Soro. Candidat déclaré à la présidentielle d’octobre 2020, le président du GPS s’adresse régulièrement à ses militants à travers la toile, même son de cloche pour les nombreux mouvements politiques qui soutiennent sa candidature à la présidentielle à venir. Pourtant Guillaume Soro vient de prendre ses distances avec un avatar répondant au nom de Bintou Cissé sur Facebook. Dans nombre de ses publications, cet anonyme des réseaux sociaux s’adonne souvent à une opération de dénigrement de certains mouvements proches de Guillaume Soro. Dans un communiqué officiel, le Gps de Soro a invité les militants à prendre leurs distances avec cet avatar dont les intentions restent encore inconnues, d’autant plus qu’il a récemment déclaré sur sa page ne pas appartenir à un quelconque mouvement ou parti politique.

Qui se cache derrière l’avatar Bintou Cissé sur les réseaux sociaux ? En attendant de le savoir, Guillaume Soro a décidé de prendre ses distances avec cet anonyme de la toile qui prétend avoir été mandaté pour mener des actions pour le compte du GPS : «Il nous revient de façon récurrente que sur le réseau social Facebook, un individu opérant sous l’avatar Bintou Cissé, prétend être mandaté par le Cabinet du Président de Générations et Peuples Solidaires (GPS), pour mener une investigation au sein des Mouvements et Association proches de M. Guillaume Kigbafori Soro. A ce titre, il envoie des messages aux présidents desdits mouvements, leur demandant de lui soumettre des rapports d’information en vue de la réalisation de sa prétendue mission d’investigation. Le Cabinet du Président de Génération et Peuples Solidaires informe les responsables des Mouvements et Associations proches de M. Guillaume Kigbafori Soro qu’il n’a initié aucune mission d’investigation au sein de leurs structures. Par conséquent, il ne se reconnait aucunement dans les agissements du prétendu Bintou Cissé. Il réprouve les publications tendancieuses faites par ce dernier, dont l’objectif est de semer la division au sein des Mouvements. Le Cabinet du Président de Générations et Peuples Solidaires rappelle que les canaux officiels de communication avec les mouvements sont connus et usités. Il en appelle à la vigilance et demande à tous de demeurer, dans la cohésion, attachés à l’objectif prioritaire, à savoir mobiliser massivement les adhérents en vue de la victoire du Président Guillaume Kigbafori SORO à la prochaine élection présidentielle.», rapporte le responsable de communication du parti de l’ancien chef du parlement ivoirien.

Dénigrement des mouvements pro-Soro

S’adressant à plusieurs mouvements et partis proches de Soro, l’avatar Bintou Cissé confiait il y’a une dizaine de jours : «Vous êtes des partis politiques proches du leader SORO Guillaume et membres du GPS. Vous bénéficiez des actions posées par le leader pour être sur le terrain mais on ne voit aucune action que vous menez sur le terrain pour ne pas dire que vous êtes pratiquement inexistants. Quand on regarde les images des meetings tournants de la plateforme Soroiste, il semble que ce sont les mêmes personnes qui sont à tous vos rassemblements. Est-ce à dire que ce sont des personnes que vous aviez réquisitionné pour vous représenter dans toutes les manifestations publiques? Ça suppose que vous n’avez personne dans vos rangs. Venez nous éclairer ici comment vous fonctionnez et on ne voit jamais vos actions sur le terrain».