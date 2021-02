Bilan Gspm janvier : 64% des interventions dus à des accidents de circulation

Publicités

Interventions du GSPM – Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a dévoilé le bilan de ses interventions effectuées durant le mois de janvier. Selon les statistiques dévoilées par le groupement, les accidents de circulation occupent une part importante dans les interventions pour le mois de janvier.

Le bilan du Groupement des sapeurs-pompiers militaire en Côte d’Ivoire, pour le mois de janvier, fait encore grincer quelques dents, dans la mesure où l’on observe une hausse des interventions du GSPM. Selon les statistiques dévoilées par le groupement, 64% des interventions qui ont eu lieu durant les 30 derniers jours sur le territoire national. Rappelons qu’une grande part des interventions du GSPM a eu lieu dans la capitale économique ivoirienne, où l’imprudence des conducteurs inquiète de plus en plus les usagers des transports en commun. Aussi, le ministère des transports a réactivé sa commission disciplinaire, histoire de sanctionner les conducteurs imprudents reconnus responsables d’accidents de circulation. L’année dernière, des centaines de conducteurs indélicats ont été privés de leurs permis de conduire par la commission de discipline du ministère des transports. Mais ces sanctions n’ont visiblement pas servi de conseil à tous les conducteurs indélicats, si l’on se fie aux dernières stats du Groupement des sapeurs-pompiers militaires en Côte d’Ivoire.

Le bilan des interventions du GSPM en Côte d’Ivoire, plus particulièrement à Abidjan, pour le mois de janvier, reste encore alarmant : «Le mois de janvier 2021 s’achève avec 2527 interventions au total, soit une moyenne journalière de 81 interventions. Les compagnies d’Abidjan avec respectivement 931 pour la 1ère Cie (Indenié) , 557 pour la 4ème Cie (Yopougon) et 366 pour la 2ème Cie (Zone 4) réalisent les plus grands nombres d’interventions. A l’intérieur c’est la compagnie de Bouaké (3ème) avec 241 sorties qui arrive en tête. La 6ème Cie basée à Korhogo réalise quant à elle 179 interventions, tandis que la 5ème Cie à Yamoussoukro enregistre 111 interventions, le détachement de Bingerville 100 et la 7ème Cie de N’zianouan 42. En Abidjan, les communes de Yopougon, Cocody, Abobo et Adjamé enregistrent les plus grands nombres d’interventions. Comparativement au mois de janvier 2020 où 2119 interventions ont été faites, une hausse de 18,53 % a été constatée. Concernant les victimes, 2322 ont été transportées durant ce mois de janvier, 410 ont refusé de se faire évacuer et 22 décès ont été constatés. 84,68 % des victimes sont dus à des accidents de la circulation. Pour ce qui est des évacuations, 10,77% des victimes ont été adressées au CHR de Korhogo, 10,42% au CHU de Bouaké, 8,05% au CHU de Treichville, 6,03% au CHU de Cocody, 5,81% au CHR de Yakro et 5,25 % à l’Hôpital Militaire d’Abidjan. Le reste des victimes a été pris en charge par les hôpitaux généraux et les structures sanitaires de proximité.», a indiqué le GSPM dans un communiqué rendu il y’a quelques jours. Comme on peut déjà s’en douter la principale cause des interventions du GSPM reste les accidents de circulation : «Les principales causes des interventions restent les accidents de circulation qui constituent à eux seuls 64% des sorties, suivis des transports de malades avec 10,49 %, et des feux avec environ 8,19%. Parmi les feux, 106 concernent les maisons, 37 sont à caractère électrique, 22 intéressent les bouteilles de gaz à usage domestique et 19 les voitures.», explique le GSPM dans son rapport mensuel.

Accident de circulation à Abidjan

«Accident de circulation voie express Adjamé Yopougon après station Shell ,impliquant un camion et un car de transport. Bilan provisoire 35 victimes dont 05 cas graves ( fractures diverses) et un décès certain. Moyens engagés: 02 ambulances de grande capacité, 01 ambulance de réanimation, 01 véhicule de secours d’urgence, 01 fourgon, 02 motos rapides , médecin de garde et officier de garde sur les lieux. circulation fortement perturbée», indique le groupement des sapeurs-pompiers militaires dans un rapport des interventions pour le mois de janvier.