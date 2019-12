Chelsea – Bayern : «C’est un tirage difficile» (Franck Lampard)

Ligue des champions – Le tableau des huitièmes de finale de la compétition a été dévoilé dans la journée du lundi. Sur les 32 équipes de départ, plus de 16 en lice pour le titre de champion d’Europe. Les anglais sont toujours en course dans cette compétition avec quatre clubs dont Chelsea. Les hommes de Franck Lampard, contrairement aux autres représentants de la Premier League dans cette compétition, ont hérité d’un adversaire plutôt coriace en huitième.

Le match Chelsea Bayern sera l’une des plus grandes attractions des huitièmes de finale de la ligue des champions cette année. A l’issue du tirage au sort, les hommes de Franck Lampard ont hérité de l’un des adversaires les plus redoutés de la compétition cette année. En six matches de poules, les bavarois ont enchaîné avec six victoires, dont la dernière face à un club anglais, à savoir Tottenham. S’ils avaient réussi un exploit il y’a quelques années à l’Allianz Arena en remportant la finale de la ligue des champions contre le champion d’Allemagne, les blues devront faire très attention pour cette rencontre de huitième de finale de la C1, une rencontre aux allures de revanche pour les bavarois, humiliés en 2012 sur leur propre pelouse. En conférence de presse, Franck Lampard qui faisait partie de l’aventure de 2012 en tant que joueur, a reconnu que le tirage au sort des huitième n’avait pas vraiment été clément envers les blues. Mais le nouvel entraineur des blues compte tirer profit de cette difficile rencontre qui l’attend pour rebondir avec Chelsea et tenter de gagner l’estime des supporters déçus par les dernières performances de Chelsea en premier league.

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la ligue des champions a été très difficile pour Chelsea qui revient de loin. Absent de la compétition européenne depuis quelques années, les blues avaient réussi à décrocher cette saison leur ticket pour le second tour. Mais c’était sans compter sur la grosse surprise qui les attendaient en huitième de finale de la C1. A l’issue du tirage, le Bayern Munich a été désigné comme adversaire des blues pour le prochain tour à élimination directe de la compétition. En conférence de presse, le manager de Chelsea, Franck Lampard, n’a pas manqué de réagir aux résultats des tirages, particulièrement à celui de son équipe : «C’est un tirage difficile mais un bon tirage. On sait que quand on sort de la phase de poules, on rencontre généralement une grosse équipe et c’est certainement ce qu’on a tiré. L’équipe doit avoir confiance en elle pour pouvoir battre le Bayern Munich… Nous avons un passé avec eux et manifestement la nuit de Munich est une nuit qui rejaillit sur ma carrière, mais ces matches seront très différents et très difficiles», rapporte l’ancien joueur aujourd’hui aux commandes des Blues. Lors de la finale de la ligue des champions en 2012, les blues avaient renversé contre toute attente l’issue de la rencontre dans les dernières minutes du match, en revenant d’abord à égalité sur un coup de tête de Didier Drogba, avant de remporter la finale à l’issue des tirs aux buts. Mais le Chelsea de 2012 n’est plus celui d’aujourd’hui, un club qui avait été frappé par une sanction de l’UEFA l’empêchant de faire des recrutements. Pour l’instant, c’est donc le Bayern qui part grandement favoris pour cette rencontre des huitièmes de finale de la C1 entre les deux géants d’Europe.

Regagner l’estime des supporters de Chelsea

«Je ne blâme pas les fans. Je suis un gars de Chelsea et je serais le premier à dire que les fans étaient calmes alors que nous avions besoin d’eux. Mais aujourd’hui, je ne dirais jamais ça parce que si j’étais un fan assis en tribune, je dirais aussi : « pfff, trop lent. Du défenseur au défenseur, puis du latéral ça revient au défenseur et je ne veux pas venir voir ça… C’est clair qu’en ce moment, nous ne jouons pas bien et n’obtenons pas de résultat.», a confié Franck Lampard en conférence de presse.