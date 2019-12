Ligue des champions : le choc PSG Dortmund très attendu

Huitième de finale – Le tirage au sort effectué le lundi a permis au PSG de connaitre son adversaire pour le prochain tour de la compétition. Les hommes de Thomas Tuchel seront opposés à la redoutable équipe de Dortmund pour la prochaine phase de la ligue des champions.

Thomas Tuchel sera face à son ancienne équipe pour les huitièmes de finale de la ligue des champions. A l’issue du tirage au sort effectué il y’a quelques jours, le PSG a hérité du Borussia Dortmund comme adversaire pour le prochain tour de la C1 qui démarrera officiellement au mois de février. Le sélectionneur allemand dispose donc de quelques jours pour affuter ses armes avant cette rencontre de la plus haute importance. Grâce à un parcours remarquable lors des phases de groupe de la C1, les parisiens partent quelque peu favoris pour cette rencontre de huitième de finale face au club allemand. Mais les parisiens ne doivent pas pour autant rêver si vite d’une qualification en quart de finale de la ligue des champions, pour ceux qui se souviennent du revers parisien de l’année dernière dans cette compétition face à Manchester United. Paris qui avait pris une avance de deux buts lors du match aller à Old Trafford, a été éliminé sur sa propre pelouse lors du match retour face aux mancuniens. Toutefois, l’ancien joueur français Christophe Dugarry estime que Paris a une grande chance de surprendre le club allemand et franchir ainsi les quarts de finale de la C1 cette année.

Les huitièmes de finale de la ligue des champions annoncent de nombreux chocs dans cette compétition. Outre le berdy entre le Bayern et Chelsea, le match qui opposera le PSG à Dortmund sera sans doute l’une des rencontres les plus attendues des huitièmes de finale de la compétition. Eliminés l’année dernière en huitième, les parisiens jouent gros cette saison dans la compétition, surtout le coach allemand Thomas Tuchel. En dépit des résultats satisfaisant en championnat, Paris n’a toujours pas trouvé la formule parfaite en ligue des champions. C’est donc avec une énorme pression sur les épaules que Thomas Tuchel abordera cette rencontre face au Borussia, son ancien club. En conférence de presse, le sélectionneur allemand est justement revenu sur les enjeux de cette rencontre de ligue des champions très attendue : «Oui, bien sûr, c’est tirage spécial pour moi…Je ne vous apprendrai rien de nouveau si je dis que tout peut arriver en 8es de finale de Ligue des Champions. Ce sera très difficile, c’est une équipe formidable en Allemagne, c’est toujours compliqué de jouer les équipes allemandes. C’est dans deux mois, on a le temps, ça va changer, tactiquement, en fonction des absences, on va bien se préparer. Ce sera spécial pour moi. J’ai beaucoup d’amis là-bas, j’ai habité là-bas pendant trois ans. J’ai fait beaucoup de matches dans ce stade extraordinaire avec une ambiance extraordinaire…Mais ce n’est pas Thomas Tuchel contre le Borussia Dortmund, c’est le PSG contre le Borussia Dortmund. C’est un bon moment pour revenir là-bas, je suis content d’y aller avec le PSG, avec mon équipe», indique le coach allemand. Porté par un parcours sans faute en phase de poule, les parisiens partent favoris pour cette rencontre selon Christophe Dugarry : «Ce sont de beaux tirages au sort. Les huit matchs vont être intéressants. Si le PSG se fait éliminer par Dortmund, ce sera un échec. Paris est favori face à Dortmund, ils sont au-dessus de cette équipe. Maintenant, c’est une équipe qui jouera sans pression. Ils sont, à mon avis, plus focalisés sur le championnat. C’est un bon tirage pour le Paris Saint-Germain.».

Aucun favori dans cette rencontre

« C’est un duel qui s’annonce particulièrement intéressant. A mes yeux, il n’y a pas de favori. C’est du 50-50. L’équipe qui ira en quart de finale sera celle qui parviendra à être le mieux concentrée sur les deux matches. Le PSG doit remporter la Ligue des champions, c’est un fait, sachant qu’il possède un effectif incroyable.», soulignait l’ancien joueur allemand Jurgen Kohler.