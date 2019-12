Classement FIFA : la Côte d’Ivoire hors du top 10 africain en 2019

Classement des meilleures équipes – L’instance mondiale du football a actualisé son tableau pour le mois de décembre. Concernant le podium africain, pas de changements majeurs puisque le Sénégal termine l’année 2019 comme étant la meilleure nation de foot sur le continent africain. Malheureusement, la Côte d’Ivoire loin du top 10 du classement africain pour ce mois de décembre.

Le classement FIFA pour le dernier mois de l’année 2019 a été dévoilé ce jeudi 19 décembre. Au niveau mondial, la Belgique est toujours considérée comme la meilleure nation de football de la planète, devant la France classée deuxième après actualisation du podium. Si les équipes africaines ne côtoient pas encore le top 10 mondial, Il est cependant important de rappeler la montée en puissance des Lions de la Téranga au tableau général dévoilé ce jeudi par l’instance mondiale du ballon rond. D’après les calculs de la FIFA, le Sénégal occupe la 20e place à l’échelle mondiale, un rang plutôt honorable, quand on sait que les équipes africaines arrivent très rarement à se hisser dans le top 20 mondial. Ces trois dernières années, seuls la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Tunisie ont réussi à se faufiler parmi les 20 meilleures nations de football au monde. Concernant le classement africain, le Sénégal termine tout naturellement l’année 2019 en beauté en conservant sa première place selon les informations dévoilées ce jeudi par l’instance mondiale du ballon rond. Les ivoiriens peuvent nourrir encore des regrets puisqu’ils ne sont pas classés parmi les dix meilleures équipes africaines du mois de décembre selon la Fifa. La Côte d’Ivoire occupe plus exactement la 12e place au classement dédié aux meilleures nations de foot du continent.

La FIFA a mis à jour ce jeudi 19 décembre son classement dédié aux meilleures équipes de football du moment. Vainqueur de la CAN 2019 en Egypte, l’Algérie qui monte en puissance depuis des mois n’a pas encore fait son entrée dans le top 3 du classement africain des meilleures nations de foot selon l’instance mondiale du ballon rond. Mais les hommes de Belmadi ont réalisé un sacré bond, surtout lorsqu’on se souvient que les algériens étaient, il y’a quelques mois, hors du top 10 africain. Désormais les fennecs se hissent à la 4e place du tableau africain selon la FIFA, pour ce mois de décembre, une position plutôt honorable pour le champion d’Afrique en titre. Mais la première place sur le continent africain est occupée par le Sénégal, finaliste malheureux de la précédente coupe d’Afrique des Nations qui s’est jouée en Egypte. Plus important encore, la sélection dirigée par Aliou Cissé fait partie des 20 meilleures équipes au monde actuellement selon les informations révélées ce jeudi par la Fifa. Après avoir marqué les esprits avec une 14e place au niveau mondial il y’a quelques années, la Côte d’Ivoire lutte désormais pour son entrée dans le top dix du classement africain Fifa. Les ivoiriens termineront malheureusement l’année hors de ce top 10 des meilleures équipes africaines. Après une mise à jour du tableau, la Côte d’Ivoire se retrouve exactement à la 12e place du classement africain des meilleures équipes de foot.

Le top 10 de la FIFA en Afrique

10 e République Démocratique du Congo

République Démocratique du Congo 9 e Mali

Mali 8 e Cameroun

Cameroun 7 e Egypte

Egypte 6 e Ghana

Ghana 5 e Maroc

Maroc 4 e Algérie

Algérie 3 e Nigéria

Nigéria 2 e Tunisie

Tunisie 1er Sénégal.

Pour ceux qui le savent pas encore, la FIFA se base sur plusieurs critères pour établir son classement : «Après une longue période de test et d’analyse pour trouver le meilleur modèle de calcul du Classement mondial FIFA/Coca-Cola, le Conseil de la FIFA a validé une nouvelle méthode, entrée en application au mois d’août 2018…Les points ajoutés ou soustraits sont en partie définis par la force relative des deux adversaires. Le modèle prend donc en compte la logique qui voudrait qu’une équipe mieux classée obtienne de meilleurs résultats face à un adversaire qui occupe une position inférieure au classement.», rapporte l’instance mondiale du ballon rond.