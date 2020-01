Real Madrid : Zidane relance les hostilités en Liga

Classement Real Liga – Après une entame de saison assez mitigée, les hommes de Zinedine Zidane avaient provisoirement acquis la première place du classement devant le Barça, avant de perdre leur avance et se faire dépasser par les blaugranas. A la veille du match contre Getafe, le manager français a animé une conférence de presse sur les enjeux de cette rencontre, mais aussi sur ses priorités pour la nouvelle année qui démarre.

Le Real Madrid talonne toujours le FC Barcelone au classement général de la Liga, en dépit d’un décevant match nul lors de la 18e journée face à l’Atlétic Bilbao. Les hommes de Zinedine Zidane qui étaient à égalité en nombre de points avec le grand rival catalan, comptent actuellement deux points de retard sur les blaugranas. Pour la reprise du championnat en ce début d’année, les Merengues affrontent le samedi le club de Getafe. Pour Zizou, l’objectif semble être déjà tracé à l’avance, prendre absolument trois précieux points dans la course au titre cette saison, mais surtout distancer les autres concurrents que sont le FC Séville et l’Atlético de Diego Simeone. Avant cette rencontre face à Getafe, Zizou a promis de faire tourner son effectif, sans pourtant s’attarder sur les changements qui seront opérés avant cette rencontre dans son onze de départ. La liste des 23 joueurs retenus pour cette rencontre a été rendue publique par le manager français, une liste sur laquelle on ne retrouve bien entendu par le footballeur belge Eden Hazard, écarté des terrains pour des raisons de blessure.

Le Real Madrid de Zinedine Zidane relance les hostilités en Liga ce samedi dans un choc face à Getafe. Malgré une série de trois matches nuls consécutifs, les madrilènes restent deuxième au classement général, à deux points de la première place occupée par le club catalan. Après une courte pause liée à la fête du nouvel an, les merengues semblent visiblement prêts pour le combat : «Le combat continue toujours, mais au-delà de ça c’est surtout la motivation que nous avons à jouer à nouveau qui compte. Nous sommes bien physiquement, concentrés sur ce que nous voulons faire et c’est la chose la plus importante…Nous avons perdu des points, c’est une réalité. Dans une saison, il est difficile de toujours prendre tous les points car il y a des rivaux, des équipes qui jouent aussi. La chose la plus importante pour nous est de toujours tout donner. Nous pouvons être satisfaits de ce que nous faisons. Nous voulons nous améliorer et nous essaierons de nous améliorer en 2020.», a rappelé le manager français. Si les madrilènes n’ont perdu aucun match sur les cinq dernières rencontres disputées en championnat, la série de matches sans inscrire le moindre but commence à agacer certains supporters. Pour le manager français, il n’y a vraiment pas de quoi s’alarmer pour cette situation : «Je ne pense pas que ce soit un problème. Il y a des moments où vous pouvez avoir des occasions et ne pas les concrétiser et c’est ce qui nous est arrivé au cours des deux derniers matchs, mais l’important c’est le travail que vous faites au quotidien. Il faut rester calme et nous le sommes. C’est pour ça que le football est bien, car nous avons déjà un match demain pour essayer de marquer.», a fait savoir Zidane en conférence de presse. Comme on pouvait s’en douter, le dossier Pogba s’est invité dans cette conférence de presse. Pour l’heure, Zizou préfère se concentrer sur son effectif et ses ressources actuelles.

Continuer sur sa lancée

«Continuer à s’améliorer professionnellement car on peut toujours s’améliorer. La compétition va devenir de plus en plus en compliquée. C’est en fin de saison que tout se joue. Le process c’est d’être prêt pour ça. Continuer sur notre lancée. On a fait une bonne fin d’année 2019, même si nous n’avons pas gagné les deux derniers matchs, il faut continuer comme ça.», a lancé l’entraineur du Real Madrid en conférence presse, à la veille du match contre Getafe.