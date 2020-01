Super coupe : Zidane impressionne avec son milieu à 5

Match Real Valence – Les hommes de Zinedine Zidane n’ont eu aucun mal à en venir à bout de l’équipe de Valence mercredi soir en super coupe d’Espagne. Tony Kroos, Luka Modric et Isco ont été indiscutablement les hommes de la soirée du côté madrilène. Mais l’entraineur français est également à féliciter pour avoir réussir à créer la surprise avec un schéma tactique qui avait laissé plus d’un réticents avant ce grand choc espagnol.

Zinedine Zidane et ses hommes ne connaitront probablement pas une année blanche en trophée cette saison, aussi bien en championnat que les compétitions européennes. En course pour l’instant en ligue des champions, les madrilènes ont fait un sacré pas vers le trophée de la super coupe d’Espagne ce mercredi soir, en s’imposant face à Valence. Le milieu de terrain allemand sera le premier joueur à trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Etincelant tout au long de la rencontre, l’espagnol Isco est sans doute l’homme du match du côté madrilène ce soir. Le joueur espagnol a par ailleurs confirmé sa belle performance en participant au festival de but du Real dans cette rencontre. Zinedine Zidane a encore sorti le grand jeu pour ce match important face à Valence, notamment en décidant d’évoluer dans cette rencontre avec cinq milieux de terrains. A en juger par le score final de la rencontre, il faut croire que le nouveau schéma proposé par l’entraineur français a visiblement payé, puisque le Real s’envole pour la finale de la super coupe d’Espagne.

La conférence de presse de Zinedine Zidane, après la victoire du Real face à Valence en super coupe d’Espagne, était très attendue. Après leur victoire face à Getafe en championnat, les merengues se sont de nouveau imposés mercredi soir face à Valence en super coupe d’Espagne. En conférence de presse, le manager français n’a pas manqué de saluer la performance de Jovic : «Ma sensation est qu’il a fait un bon match. Il n’a pas marqué, il a eu une occasion, mais il a beaucoup travaillé. Ce n’est pas facile lorsque tu ne joues pas beaucoup, on voit la différence de niveau. Il voulait marquer mais ce n’est pas le plus important. C’est ce que je dis à tout le monde. Il a fait son travail.», a fait savoir Zinedine Zidane. Nos confrères du média en ligne Real France ont aussi recueilli les propos de l’entraineur madrilène sur son nouveau schéma tactique mis en place à l’occasion de cette rencontre. Contre toute attente, Zinedine Zidane a décidé d’évoluer avec un milieu de terrain composé de cinq joueurs pour ce match face à Valence mercredi soir, un choix qui avait laissé plusieurs supporters madrilènes sceptiques : «Le match a été bon dès le début. Nous avions exercé un très bon pressing et on a joué avec beaucoup plus de verticalité en deuxième. Je suis content car ce n’est pas facile de battre une très bonne équipe. Nous pouvons être satisfaits…Oui on avait des blessés mais c’est plus que ça car Vinicius et Rodrygo étaient sur le banc. L’option d’aujourd’hui était de mettre Isco et Modric au milieu pour avoir plus de déplacements sur les côtés même si on aurait pu jouer avec des ailiers. C’était le choix du jour et cela nous a réussi. Nous avons beaucoup de ressources et on l’a vu avec les buts de Toni, Modric… On a fait un match très sérieux.», a déclaré le manager français.

Casemiro séduit par le nouveau schéma de Zizou

«Peut-être qu’il nous a manqué un peu de profondeur avec cinq milieux mais nous avons eu le contrôle du ballon. Ça a été un match pour prouver que nous pouvions jouer comme ça aussi. On a montré que oui, nous pouvions jouer comme ça contre un bon adversaire comme Valence. On a eu le contrôle du match et c’est ce qui est le plus important pour nous.», a déclaré Casemiro après la rencontre opposant le Real Madrid à Valence ce mercredi soir.