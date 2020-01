Georgette et Samuel Eto’o : comment le couple résiste aux scandales d’infidélité

Le couple Eto’o – A l’instar de nombreuses célébrités, le footballeur Samuel Eto’o n’est pas épargné par les scandales d’infidélités. L’un des retentissants dans la presse ces dernières années était sans doute celui de la camerounaise Nathalie Koah Lou. A diverses reprises, la star camerounaise révélait avoir eu des relations extraconjugales avec le footballeur camerounais, qui s’est toujours gardé de réagir, même lorsque Nathalie livrait certains détails intimes de cette relation amoureuse qu’ils auraient eu il y’a quelques années. Malgré la tourmente suscitée par cette affaire, le mariage du footballeur camerounais avec l’ivoirienne Georgette, bat toujours de l’aile.

Georgette et Samuel Eto’o sont unis par les liens sacrés du mariage depuis plusieurs années. Mais ces dernières années particulièrement éprouvantes pour le couple, en raison de plusieurs scandales d’infidélités dévoilés dans la presse. Le footballeur camerounais, aujourd’hui à la retraite, s’est plusieurs fois retrouvé sous le feu des projecteurs, malheureusement pour des raisons moins éloquentes. Plusieurs femmes ont affirmé ces dernières années, avoir eu des relations extra-conjugales avec l’international camerounais. Mais le scandale d’infidélité qui a retenu l’attention ces dernières années, est sans doute celui de Nathalie Koah Lou. La star camerounaise a révélé sur plusieurs plateaux et dans la presse avoir eu des relations extraconjugales avec l’ancienne gloire du football africain. Histoire de confirmer la véracité de ses propos, Nathalie a même sorti il y’a quelques années, un livre sur cette relation qu’elle aurait eu avec le footballeur camerounais, un ouvrage qui rappelons-le, a été censuré à sa parution. Mais ces scandales rapportés sur la toile et dans la presse ont visiblement fortifié le couple de star, puisque Georgette et Samuel Eto’o affichent quotidiennement leur complicité amoureuse sur la toile.

Comme de nombreux couples de célébrités au monde, le couple Georgette et Samuel Eto’o est constamment exposé à des scandales d’infidélité. Parmi les nombreuses femmes accusant le footballeur d’infidélités, la plus célèbre reste de loin Nathalie Koah Lou. En 2014, la camerounaise révèle au grand jour qu’elle avait eu des relations extraconjugales avec le footballeur à la retraite officiellement depuis quelques mois. Elle ira même jusqu’à sortir un livre baptisé «Revenge Porn», un ouvrage dans lequel elle livre certains détails exclusifs de cette relation qu’elle aurait eu par le passé avec l’ancien capitaine des éléphants. Pourtant, ce scandale n’a pas réussir à ébranler le couple Samuel et Georgette Eto’o, malgré les multiples révélations faites par Nathalie sur ce scandale d’infidélité qui impliquerait le footballeur. S’il avait gardé le silence sur cette affaire, le footballeur a brièvement abordé cette page sombre de son passé : «Je ne parle jamais de cette histoire et je ne le ferais pas aujourd’hui. C’est une histoire sombre de mon passé. Beaucoup de gens ont été blessé par cette histoire. En premier ma famille, mon épouse, ma fille aînée qui était en âge de comprendre certaines choses. Je ne rentre pas dans le jeu consistant à savoir qui avait tord ou raison, c’est ouvrir des débats sans fin. Ce sont des choses qui n’existent plus dans ma vie et qui ne reviendront plus dans ma vie. J’ai tiré un trait là-dessus… Si j’entre dans ce qui vrai ou faux, vous serez énormément surpris. Mais mon but ce n’est pas de créer une nouvelle polémique. J’avais décidé de protéger celle que j’avais réellement blessé qui était mon épouse et c’est ce que je continue à faire. Parce que c’est la personne la plus importante», pestait le footballeur en novembre dernier.

Georgette, une femme qui a su métamorphoser Eto’o

«Je connais ma femme depuis que j’ai 18 ans. C’est mon amie. Elle m’a permis de me canaliser lorsqu’on s’est mariés, de moins faire la fête dehors, d’être moins dépensier… de retrouver mon équilibre. Elle m’a aussi donné de merveilleux enfants. Sans elle, ma carrière aurait été différente.», rapportait le footballeur camerounais. Ces propos du footballeur rapportés par nos confrères de BBC, souligne combien Georgette a été un pilier important dans la carrière du joueur, mais aussi dans sa vie privée.