Coupe de France : Gérard Lopez en colère après l’élimination de Lille

Elimination de Lille – A la surprise générale, le LOSC est tombé en huitième de finale de la coupe de France mercredi soir face au club d’Epinal. Pourtant les lillois aveint pris les choses en main in ouvrant le score dès l’entame de la rencontre sur un but inscrit par Loïc Rémy. Mais les lillois concéderont deux buts en seconde période, une défaite amère qui fera réagir le président du LOSC. Contacté par nos confrères de L’Equipe, Gérard Lopez n’a pas manqué d’exprimer sa colère après l’élimination de son club à ce stade de la compétition, alors que les lillois avaient réalisé une excellente saison l’année dernière.

L’élimination de Lille en Coupe de France fait beaucoup de bruits ce jeudi. Contre toute attente, les lillois sont tombés en huitième de finale de la compétition face à Epinal, dans une rencontre dominée en seconde période par l’outsider de cette rencontre. En conférence de presse, l’entraineur lillois a déploré la prestation de ses joueurs dans cette rencontre de huitième de finale de la coupe de France. Même son de cloche du côté du président du LOSC Gérard Lopez, contacté après l’élimination de son club par nos confrères de l’Equipe. Comme il fallait s’y attendre, le président du LOSC a exprimé un sentiment de colère après la sortie de son club à ce stade de la compétition, sans pour autant remettre en cause la magnifique prestation du club d’Epinal dans la soirée de mercredi. Malgré la colère, le président du club écarte pour l’instant un possible départ de Christophe Galtier, l’entraineur du Losc. Selon le président du club lillois, l’entraineur français devrait sans surprise aller au bout de son contrat qui expire en juin 2021.

L’élimination de Lille en huitième de finale de la coupe de France passe mal, aussi bien chez l’entraineur du Losc comme le président du club Gérard Lopez. Les lillois avaient démarré le match de la meilleure des manières face à Epinal mercredi soir en ouvrant le score dès la huitième minute de jeu par Loïc Rémy. En seconde période, les lillois se feront surprendre par un retour en force d’Epinal qui décrochera son ticket pour les quarts de finale de la coupe de France, grâce à un doublé signé Jean-Philippe Krasso. Après avoir exprimé son mécontentement, le président du club a refusé de faire endossé l’entière responsabilité de cette élimination sur Christophe Galtier, l’entraineur de Lille : «Il est clair que nous ne sommes pas dans une bonne dynamique. Un coach a une responsabilité dans le management du groupe et pour amener des résultats. Mais je note que c’est aussi le même coach qui nous a menés à la 2e place de L1 la saison passée. Ce qui est certain, et je dis ça pour ceux qui penseraient autrement, c’est que j’ai l’intention qu’il aille jusqu’au terme de son contrat. Il faudra travailler tous ensemble pour sortir de cette spirale de trois quatre matches négatifs… Je connais les qualités intrinsèques de ce groupe. Voilà pourquoi je ne peux pas accepter le manque de résultat. Ou perdre ce genre de match. Ce n’enlève rien à la qualité du jeu d’Épinal qui m’a impressionnée. Ce que je ne peux pas admettre, ce que l’on joue le match que l’on a fait. On a l’impression que le groupe choisit ses moments pour bien jouer.», a rapporté Gérard Lopez, le président du club lillois.

Galtier en colère contre ses joueurs

«On n’a jamais été dans le match. Il faut féliciter Épinal qui mérite sa victoire. On ne mérite pas grand-chose sur ce qu’on a fait. On a beaucoup trop subi, fait beaucoup trop d’erreurs. Il y a aussi eu un manque d’investissement de certains. C’est une grosse déception. C’est une sale soirée, une élimination lourde. Certains sont très loin du niveau qu’on attend d’eux. On a été battus dans la combativité, il aurait fallu plus d’envie. On n’a pas le droit de faire un match comme ça.», lançait l’entraineur du Losc après la défaite.