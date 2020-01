Bruno Fernandes à Manchester United : le joueur explique son choix

Mercato d’hiver – A quelques jours de la fermeture du marché des transferts, Manchester United a réussi un grand coup en recrutant le jeune joueur portugais Bruno Fernandes dans son effectif. Ce transfert aura coûté au moins la bagatelle de 80 millions d’euros au club mancunien avant d’être officialisé. En conférence de presse, le footballeur est longuement revenu sur les raisons qui l’ont motivé à signer avec le club de Manchester United, un club où nombre de ses prédécesseurs sont déjà passés, notamment Cristiano Ronaldo ou encore Nani, qui a connu une carrière bien moins glorieuse que le quintuple ballon d’or sous le maillot mancunien.

Bruno Fernandes est désormais un joueur de Manchester United. Le club anglais et la formation portugaise où évoluait le jeune prodige ont finalement trouvé un accord pour le recrutement de l’international portugais. Pour convaincre le club de Sporting, les Reds Devils ont aligné pas moins de 80 millions d’euros dans cette transaction officialisée à quelques jours de la fermeture du mercato d’hiver. Au cours de sa première conférence de presse, le jeune prodige portugais a révélé à la presse quelques raisons qui l’ont poussé à signer sous le maillot des Reds Devils en Premier League. Avant de s’engager avec le club mancunien, le footballeur a confié avoir été contacté par Cristiano Ronaldo, le capitaine de la sélection portugaise de football, par ailleurs un ancien joueur de Manchester United. Il semble donc évident que Brunos Fernandes ait été influencé dans sa décision par l’échange téléphonique qu’il aurait eu avec le quintuple ballon d’or portugais qui évolue désormais sous le maillot de la Juventus de Turin, suite à son départ du Real Madrid.

«Manchester United est heureux d’annoncer qu’il a conclu un accord avec le Sporting CP pour le transfert de Bruno Fernandes. L’accord est soumis à un examen médical et à l’acceptation de conditions personnelles. Une nouvelle annonce sera faite en temps voulu.», révélait Manchester United dans un premier communiqué. Le footballeur portugais s’est très rapidement exprimé sur sa nouvelle signature de contrat avec le club mancunien : «Je me sens vraiment bien et je suis heureux d’être ici. C’est un honneur pour moi de représenter ce club et c’est un rêve qui devient réalité…Oui, c’était un rêve pour moi de jouer en Premier League et, heureusement pour moi, mon rêve était de jouer pour Manchester United… Mes proches sont excités pour moi. Ils savent que c’est un rêve et ils le partagent. J’espère qu’ils seront très heureux… C’est un rêve. Le rêve est d’aller à Old Trafford et d’avoir la possibilité de jouer devant les fans. Je suis très excité d’avoir cette possibilité», a confié le footballeur portugais dans une première interview diffusée par son club en ligne. Acquis pour la bagatelle d’environ 85 millions d’euros, Bruno Fernandes entend visiblement tirer très rapidement son épingle du jeu et être un joueur incontournable du 11 de départ mancunien : «Je suis très excité. Je veux jouer et être capable de jouer dès que possible pour donner le meilleur possible. Je suis vraiment excité. Je veux aider chacun et apprendre des joueurs expérimentés. Je veux gagner. Je veux juste gagner. Je vis pour gagner et je veux gagner chaque match», a rapporté l’international portugais. Dans son interview, le footballeur est longuement revenu sur les raisons de son engagement en faveur de Manchester United à la faveur de ce mercato d’hiver.

Les raisons du départ de Sporting

«J’ai vu beaucoup de matches de Premier League au Portugal car ils y diffusent les matches et ils suivaient Manchester United, surtout quand Cristiano Ronaldo était ici. C’est un grand joueur et je le regarde comme une idole. Je veux suivre sa voie…Oui, j’ai parlé de Manchester United avec Cristiano Ronaldo. Il a dit de bonnes choses sur United. Il a dit qu’il avait commencé à vivre son rêve ici et qu’il a commencé à être un très bon joueur ici.», a confié Bruno Fernandes dans son interview.